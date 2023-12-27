27 декабря в Эдинбурге на стадионе «Истер Роуд» пройдет матч дерби, в котором «Хиберниан» сыграет против «Хартса» в 20-м туре шотландской Премьер-лиги. Начало — в 23:00 по мск. «Хиберниан» — «Хартс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хиберниан»

«Хиберниан» с 24 набранными очками расположился на шестой строке в турнирной таблице ШПЛ. Однако седьмой «Данди» отстает всего на три очка и имеет пару игр в запасе.

В отрезке последних трех встреч «зелено-белые» потерпели два фиаско, уступив на выезде 1:4 «Селтику» и 0:1 «Сент-Джонстону». Между этими поединками они обыграли в гостях «Ливингстон» 1:0.

До этого «хибс» имели 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой сперва сыграли вничью, а затем выдали серию из трех викторий, пропустив в этих встречах лишь гол.

Все прогнозы на футбол

На «Истер Роуд» в текущем чемпионате Шотландии «Хиберниан» выиграл только три игры из восьми проведенных, столько же матчей еще свел вничью и дважды уступал.

«Хартс»

«Хартс» с 29 набранными баллами находится на третьей позиции в турнирной таблице шотландского первенства. Дуэту лидеров он проигрывает много, а вот преследователи находятся на незначительном расстоянии.

«Сердца» вышли победителями из своих двух последних встреч чемпионата, одолев с одинаковым счетом по 2:0 на выезде лидирующий «Селтик» и дома середняка «Сент-Миррен».

Перед этим удачным периодом «темно-бордовые» потерпели два фиаско кряду с разницей в один мяч, а еще ранее выиграли три встречи подряд, но все с минимальным счетом.

Вне родных стен «Хартс» еще не играл вничью. У команды за девять проведенных поединков на выезде пять викторий и четыре поражения.

Две последние игры между этими клубами завершились вничью — 1:1 и 2:2. А до этого дважды сильнее оказался «Хартс» и один поединок остался за «Хибс».

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хиберниан» предлагают — 2.47.

На викторию «Хартса» дают — 2.74, ничья оценена — в 3.42.

В данном противостоянии прогнозируем обмен голами, так как в своих последних очных встречах эти клубы неизменно забивали друг друга, да и в своих недавних матчах чемпионата они редко когда уходили с поля без результативных действий.

А что касаемо исхода, то прогнозируем здесь мировой результат.