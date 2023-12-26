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    «Миллуолл» — КПР. Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Англии (Чемпионшип), 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — КПР
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    «Миллуолл» — фаворит матча
    26 декабря в матче 24-го тура чемпионата Англии сыграют «Миллуолл» и КПР. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Миллуолл» — КПР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2023 года
    Миллуолл
  • Лондон
    •  Миллуолл 16:00 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Миллуолл»

    «Миллуолл» по итогам 23-х туров занимает 20-ю строчку, где отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три очка, так что он всерьез рискует понизиться в классе.

    Команда при этом уже давно не выступает в Кубке Лиги, где вылетела еще летом. Еще в первом раунде турнира лондонцы потерпели домашний разгром от «Рэдинга» (0:4).

    В своем последнем матче Чемпионшипа «Львы» потеряли очка. На выезде они хотя и не пропустили, но и не забили, поэтому сыграли вничью со «Сток Сити» (0:0).

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    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков при четырех поражениях и трех ничьих, так что хозяевам будет непросто ее прервать.

    КПР

    После 23-х туров чемпионата Англии КПР находится на 22-й позиции в зоне вылета, отставая на два очка от безопасной 21-й строчки.

    Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где вылетела еще летом. Еще в первом раунде турнира лондонцы потерпели минимальное поражение от «Норвича» (0:1).

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    • В своем последнем поединке в рамках Чемпионшипа «Обручи» на своем поле потерпели поражение от «Саутгемптона» (0:1), который забил один безответный мяч.

    На сегодня у коллектива серия без побед в три поединка, которые пришлись на Чемпионшип, при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей не лучшие шансы даже на мировую.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Миллуолл», коэффициент на победу которого равен 2,02. Успех КПР оценивается в 3,60, ничья — в 3,25.

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    В четырех из шести последних матчей хозяев оба соперника забивали.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,91.

    Еще один вариант ставки — «Миллуолл» выиграет за 2,02, ведь хозяева превосходят классом гостей, тогда как домашние стены должны помочь им победить.

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    «Миллуолл» — КПР: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. Чьей неудачной серии придет конец?
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