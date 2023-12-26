26 декабря в матче 24-го тура чемпионата Англии сыграют «Миллуолл» и КПР. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Миллуолл» — КПР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Миллуолл»

«Миллуолл» по итогам 23-х туров занимает 20-ю строчку, где отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три очка, так что он всерьез рискует понизиться в классе.

Команда при этом уже давно не выступает в Кубке Лиги, где вылетела еще летом. Еще в первом раунде турнира лондонцы потерпели домашний разгром от «Рэдинга» (0:4).

В своем последнем матче Чемпионшипа «Львы» потеряли очка. На выезде они хотя и не пропустили, но и не забили, поэтому сыграли вничью со «Сток Сити» (0:0).

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков при четырех поражениях и трех ничьих, так что хозяевам будет непросто ее прервать.

КПР

После 23-х туров чемпионата Англии КПР находится на 22-й позиции в зоне вылета, отставая на два очка от безопасной 21-й строчки.

Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где вылетела еще летом. Еще в первом раунде турнира лондонцы потерпели минимальное поражение от «Норвича» (0:1).

В своем последнем поединке в рамках Чемпионшипа «Обручи» на своем поле потерпели поражение от «Саутгемптона» (0:1), который забил один безответный мяч.

На сегодня у коллектива серия без побед в три поединка, которые пришлись на Чемпионшип, при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей не лучшие шансы даже на мировую.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Миллуолл», коэффициент на победу которого равен 2,02. Успех КПР оценивается в 3,60, ничья — в 3,25.

В четырех из шести последних матчей хозяев оба соперника забивали.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,91.

Еще один вариант ставки — «Миллуолл» выиграет за 2,02, ведь хозяева превосходят классом гостей, тогда как домашние стены должны помочь им победить.