«Миллуолл»
«Миллуолл» по итогам 23-х туров занимает 20-ю строчку, где отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три очка, так что он всерьез рискует понизиться в классе.
Команда при этом уже давно не выступает в Кубке Лиги, где вылетела еще летом. Еще в первом раунде турнира лондонцы потерпели домашний разгром от «Рэдинга» (0:4).
В своем последнем матче Чемпионшипа «Львы» потеряли очка. На выезде они хотя и не пропустили, но и не забили, поэтому сыграли вничью со «Сток Сити» (0:0).
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков при четырех поражениях и трех ничьих, так что хозяевам будет непросто ее прервать.
КПР
После 23-х туров чемпионата Англии КПР находится на 22-й позиции в зоне вылета, отставая на два очка от безопасной 21-й строчки.
Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где вылетела еще летом. Еще в первом раунде турнира лондонцы потерпели минимальное поражение от «Норвича» (0:1).
В своем последнем поединке в рамках Чемпионшипа «Обручи» на своем поле потерпели поражение от «Саутгемптона» (0:1), который забил один безответный мяч.
На сегодня у коллектива серия без побед в три поединка, которые пришлись на Чемпионшип, при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей не лучшие шансы даже на мировую.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Миллуолл», коэффициент на победу которого равен 2,02. Успех КПР оценивается в 3,60, ничья — в 3,25.
В четырех из шести последних матчей хозяев оба соперника забивали.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,91.
Еще один вариант ставки — «Миллуолл» выиграет за 2,02, ведь хозяева превосходят классом гостей, тогда как домашние стены должны помочь им победить.