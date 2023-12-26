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    «Брюгге» — «Юнион» Сент-Жиллуаз. Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, Жюпилер Про-Лига, 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Юнион» Сент-Жиллуаз
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    Ханс Ванакен
    «Брюгге» сыграет на своем поле с «Юнионом» Сент-Жиллуаз в рамках 20-го тура чемпионата Бельгии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 22:45 мск. «Брюгге» — «Юнион» Сент-Жиллуаз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 26 Декабря 2023 года
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    «Брюгге»

    Эта команда в нынешнем чемпионате откровенно не блещет. «Брюгге» на текущий момент находится на 4 месте в турнирной таблице.

    А вот атака команды несколько разочаровывает. В 19 матчах игроки «Брюгге» настреляли 37 мячей.

    В минувшем туре чемпионата «Брюгге» добыл три очка. Команда учинила форменный разгром «Моленбеку» (6:1).

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    Очень ко двору пришелся Игор Тиагу. Бразильский форвард в 19 матчах чемпионата наколотил уже 10 мячей.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться тремя очками. «Брюгге» явно максимальным образом настроится на битву с лидером.

    «Юнион» Сент-Жиллуаз

    Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. «Юнион» Сент-Жиллуаз уверенно лидирует в бельгийском чемпионате.

    Отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков. Да и с атакой у команды полный порядок: 43 забитых гола в 19 матчах.

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    • В предыдущем туре «Юнион» Сент-Жиллуаз снова победил. Команде удалось справиться с «Эйпеном» (2:1).

    Причем эта виктория стала для команды уже шестой кряду. Блистает и алжирец Мохаммед Амура, забивший 13 мячей в 14 матчах чемпионата.

    И уж точно «Юнион» Сент-Жиллуаз будет пытаться продолжить свой победный сериал. Да и оппонент нынче не столь грозен.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брюгге» предлагают — 2.28.

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    На викторию «Юниона» Сент-Жиллуаз дают — 3.06, ничья оценена — в 3.55.

    «Брюгге» явно постараются воспользоваться преимуществом своего поля, тогда как гости блестяще выглядят в последних матчах.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.93. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.55.

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    «Брюгге» — «Юнион» Сент-Жиллуаз: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. Голов будет много
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