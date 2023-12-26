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    Попадет ли «Читаделла» в топ-4?

    «Асколи» — «Читаделла». Ставки (к. 2.75) и прогноз на чемпионат Италии 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Асколи» — «Читаделла»
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    Футболисты «Читаделлы» в матче со «Специей»
    26 декабря состоится очная встреча «Асколи» и «Читаделлы» в рамках 19-го тура итальянской Серии В. Начало матча в 17:00 мск. «Асколи» — «Читаделла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Декабря 2023 года
    Асколи
  • Италия. Серия B
    •  Асколи 17:00 Читтаделия Читтаделия
  • Италия. Серия B
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    «Асколи»

    Победа над «Катанзаро» со счетом 1:0 — это все, на что хватило сил у «Асколи» в последних пяти турах. В остальных четырех случаях клуб набрал в общей сложности одно очко.

    В гостях у «Реджаны» хозяевам удалось сыграть вничью 1:1. В минувшем туре они проиграли «Пизе» 0:1 и потерпели свое 10-е поражение в сезоне.

    Победа над «Катанзаро» стала четвертой по счету. Столько у команды и ничьих. «Асколи» является аутсайдером — 19-й командой турнира. В его активе 16 очков.

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    При этом из всех аутсайдером таблицы у клуба наименьший показатель пропущенных голов. Хозяева пропустили всего 24 мяча.

    «Читаделла»

    Гости занимают 5-е место с 32 очками на счету и претендуют на то, чтобы подняться на строчку выше как минимум.

    Шансы у них отличные. Своей игровой формой они добились лучшего результата в пяти последних турах, набрав за этот отрезок 13 очков — больше, чем какая-либо другая команда Серии В.

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    • «Читаделла» выиграла 4 матча из 5 последних. Она разгромила 4:1 «Специю». Также команда выиграла у «Зюдтироля» 2:1, «Фералписало» 1:0 и «Козенцы» 2:0.

    На выезде «бордовые» имеют 3-матчевую беспроигрышную серию, в рамках которой они пропустили только один раз.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на разницу в турнирном положении, разницы в котировках почти нет — 2.80 на «Асколи» и 2.75 на «Читаделлу». На ничью можно поставить за 3.00.

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    На счету гостей сомнений нет в любом случае. У них 7 матчей без поражений, 6 из которых закончились победой. В игре с аутсайдером команда однозначно должна набрать очки.

    Прогноз — «Читаделла» обыграет «Асколи». Ставка на ее победу за 2.75.

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    «Асколи» — «Читаделла»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. Попадет ли «Читаделла» в топ-4?
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