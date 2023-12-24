«Коньяспор» — «Кайсериспор». Матч пройдет в рамках 17-го тура турецкой Суперлиги 24 декабря, начало — 13:30 (мск). «Коньяспор» — «Кайсериспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Коньяспор»

После 16-ти туров «Коньяспор» располагается в зоне вылета на 17-м месте с 15 очками. В последнем туре команда сыграла на выезде вничью со счетом 1:1 с другим аутсайдером «Самсунспором».

«Коньяспор» первым открыл счет в середине первого тайма, но не смог удержать победу, пропустив на 64-й минуте с пенальти. По ходу сезона в команде уже произошла смена главного тренера.

Больше двух месяцев ее возглавляет не самый известный турецкий специалист Хакан Келеш, но и при нем результаты пока не улучшились. В семи играх при новом главном тренере у «Коньяспора» только одна победа, три ничьих и три поражения.

Все прогнозы на футбол

Единственные три очка были добыты в матче 13-го тура против середняка турецкого чемпионата «Касымпаши» (2:0). Состав у команды довольно слабый, звезд европейского уровня тут нет. Самым известным является вратарь Поль Бернардони, игравший в молодежной сборной Франции и Лиге 1 за различные клубы.

«Кайсериспор»

В нынешнем сезоне скромный турецкий клуб пока выступает очень уверенно, вклинившись в привычный топ-4 команд турецкого футбола.

Сейчас «Кайсериспор» идет третьим, опережая «Трабзонспор» и «Бешикташ», и уступая лишь «Галатасараю» и «Бешикташу», которые очень сильно оторвались от преследователей.

С сентября 2023 года с клубом работает 48-летний Реджеп Учар, именно при нем «Кайсериспор» так высоко взлетел. В последнем туре команда выдала очень яркий поединок против «Фенербахче», но все равно уступила гранду со счетом 3:4.

До этого же «Кайсериспор» выиграл 6 из 7 последних матчей, демонстрируя очень качественный и организованный футбол. При этом состав команды довольно посредственный, тут нет особо звучных имен. Обычные средние турецкие футболисты и игроки, не закрепившиеся в ведущих европейских чемпионатах.

Прогноз и ставка

На «Коньяспор» букмекеры дают — 2,48, на ничью — 3,40, а на победу «Кайсериспора» — 2,85.

Хозяева довольно слабо играют в последнее время, у них есть проблемы с атакой и реализацией моментов. Гости наоборот прыгают выше головы, а в последнем матче смогли трижды поразить ворота «Фенербахче».

На наш взгляд, игра получится закрытой и соперники не смогут много забить. Также стоит учесть потери нескольких важных игроков в группе атаки у обоих клубов. Наш прогноз и ставка будет на тотал меньше 2,5 за 1,96.

Любители рисковать могут попробовать ставку на победу «Коньяспора» за 2,48. Команда давно не побеждала, когда это делать, как не сейчас.