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    Хозяева тормознут «Кайсериспор»

    «Коньяспор» — «Кайсериспор». Ставка (к. 1,96) и прогноз на чемпионат Турции 24 декабря 2023 года

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    Поль Бернардони сейчас играет за «Коньяспор»
    «Коньяспор» — «Кайсериспор». Матч пройдет в рамках 17-го тура турецкой Суперлиги 24 декабря, начало — 13:30 (мск). «Коньяспор» — «Кайсериспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Декабря 2023 года
    Коньяспор
  • Конья
    •  Коньяспор 13:30 Кайсериспор Кайсериспор
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    «Коньяспор»

    После 16-ти туров «Коньяспор» располагается в зоне вылета на 17-м месте с 15 очками. В последнем туре команда сыграла на выезде вничью со счетом 1:1 с другим аутсайдером «Самсунспором».

    «Коньяспор» первым открыл счет в середине первого тайма, но не смог удержать победу, пропустив на 64-й минуте с пенальти. По ходу сезона в команде уже произошла смена главного тренера.

    Больше двух месяцев ее возглавляет не самый известный турецкий специалист Хакан Келеш, но и при нем результаты пока не улучшились. В семи играх при новом главном тренере у «Коньяспора» только одна победа, три ничьих и три поражения.

    Все прогнозы на футбол

    Единственные три очка были добыты в матче 13-го тура против середняка турецкого чемпионата «Касымпаши» (2:0). Состав у команды довольно слабый, звезд европейского уровня тут нет. Самым известным является вратарь Поль Бернардони, игравший в молодежной сборной Франции и Лиге 1 за различные клубы.

    «Кайсериспор»

    В нынешнем сезоне скромный турецкий клуб пока выступает очень уверенно, вклинившись в привычный топ-4 команд турецкого футбола.

    Сейчас «Кайсериспор» идет третьим, опережая «Трабзонспор» и «Бешикташ», и уступая лишь «Галатасараю» и «Бешикташу», которые очень сильно оторвались от преследователей.

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    • С сентября 2023 года с клубом работает 48-летний Реджеп Учар, именно при нем «Кайсериспор» так высоко взлетел. В последнем туре команда выдала очень яркий поединок против «Фенербахче», но все равно уступила гранду со счетом 3:4.

    До этого же «Кайсериспор» выиграл 6 из 7 последних матчей, демонстрируя очень качественный и организованный футбол. При этом состав команды довольно посредственный, тут нет особо звучных имен. Обычные средние турецкие футболисты и игроки, не закрепившиеся в ведущих европейских чемпионатах.

    Прогноз и ставка

    На «Коньяспор» букмекеры дают — 2,48, на ничью — 3,40, а на победу «Кайсериспора» — 2,85.

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    Хозяева довольно слабо играют в последнее время, у них есть проблемы с атакой и реализацией моментов. Гости наоборот прыгают выше головы, а в последнем матче смогли трижды поразить ворота «Фенербахче».

    На наш взгляд, игра получится закрытой и соперники не смогут много забить. Также стоит учесть потери нескольких важных игроков в группе атаки у обоих клубов. Наш прогноз и ставка будет на тотал меньше 2,5 за 1,96.

    Любители рисковать могут попробовать ставку на победу «Коньяспора» за 2,48. Команда давно не побеждала, когда это делать, как не сейчас.

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    «Коньяспор» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева тормознут «Кайсериспор»
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