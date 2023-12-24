«Аль-Вахда» Мекка
«Аль-Вахда» — это середняк текущего чемпионата Саудовской Аравии. На данный момент он с 22 зачетными пунктами засел на девятой позиции в таблице.
Клуб из города Мекка в этом первенстве смог выиграть семь матчей за 17 проведенных, расписал одну мировую и потерпел девять фиаско, разница мячей составляет 28:32.
В отрезке последних семи встреч чемпионата «красно-белые» неизменно чередуют виктории с проигрышами. В прошлом игровом дне они на выезде уступили лидирующему «Аль-Хилялю» 0:2.
Домашняя статистика коллектива в текущем первенстве выглядит следующим образом: пять викторий, один мировой исход и три поражения.
«Аль-Рияд»
«Аль-Рияд» с 16 зачетными пунктами находится вблизи зоны вылета, на 15 строке в таблице. Опасную зону он обходит лишь на два пункта.
Столичный коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать четыре виктории, столько же встреч он свел вничью и девять раз уходил с поля поверженным, забил 15 мячей при 34 пропущенных.
К данной игре команда подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал одну мировую и дважды уступил. В прошлом туре состоялось домашнее фиаско от середняка «Аль-Халидж» 0:1.
Вне родных стен в текущем первенстве «Аль-Рияд» выиграл два поединка из восьми проведенных, один матч свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным.
В Мекке в пяти последних очных встречах этих клубов дважды побеждали хозяева, еще два матча закончились вничью и раз выиграли гости. И в четырех этих случаях забивали обе стороны.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аль-Вахда» — 1.61, победа «Аль-Рияда» — 4.18, ничья — 4.05.
Так как на поле «Аль-Вахда» эти команды в последнее время зачастую огорчают друг друга, то и на этот раз данный исход мы считаем наиболее вероятным.
И также еще в этом противостоянии прогнозируем, что «Аль-Рияд» сможет устоять в этом поединке и привезет очки из Мекки.