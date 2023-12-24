В 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Вахда» из Мекки дома сразится с «Аль-Риядом». Поединок состоится 24 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Аль-Вахда» Мекка — «Аль-Рияд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Вахда» Мекка

«Аль-Вахда» — это середняк текущего чемпионата Саудовской Аравии. На данный момент он с 22 зачетными пунктами засел на девятой позиции в таблице.

Клуб из города Мекка в этом первенстве смог выиграть семь матчей за 17 проведенных, расписал одну мировую и потерпел девять фиаско, разница мячей составляет 28:32.

В отрезке последних семи встреч чемпионата «красно-белые» неизменно чередуют виктории с проигрышами. В прошлом игровом дне они на выезде уступили лидирующему «Аль-Хилялю» 0:2.

Все прогнозы на футбол

Домашняя статистика коллектива в текущем первенстве выглядит следующим образом: пять викторий, один мировой исход и три поражения.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» с 16 зачетными пунктами находится вблизи зоны вылета, на 15 строке в таблице. Опасную зону он обходит лишь на два пункта.

Столичный коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать четыре виктории, столько же встреч он свел вничью и девять раз уходил с поля поверженным, забил 15 мячей при 34 пропущенных.

К данной игре команда подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал одну мировую и дважды уступил. В прошлом туре состоялось домашнее фиаско от середняка «Аль-Халидж» 0:1.

Вне родных стен в текущем первенстве «Аль-Рияд» выиграл два поединка из восьми проведенных, один матч свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным.

В Мекке в пяти последних очных встречах этих клубов дважды побеждали хозяева, еще два матча закончились вничью и раз выиграли гости. И в четырех этих случаях забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аль-Вахда» — 1.61, победа «Аль-Рияда» — 4.18, ничья — 4.05.

Так как на поле «Аль-Вахда» эти команды в последнее время зачастую огорчают друг друга, то и на этот раз данный исход мы считаем наиболее вероятным.

И также еще в этом противостоянии прогнозируем, что «Аль-Рияд» сможет устоять в этом поединке и привезет очки из Мекки.