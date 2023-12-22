«Суонси»
Команда проводит не самый удачный сезон, занимая лишь 18-е место в таблице Чемпионшипа. «Суонси» опережает зоны вылета лишь на 5 очков. Команда не может чувствовать себя спокойно, необходимо чаще набирать очки.
В последнее время «Суонси» показывает неплохой футбол, набирая очки. За последние 5 матчей команда по 2 раза проиграла и сыграла вничью, а также обыграла «Ротерхэм» (2:1).
Коэффициенты матча Суонси — Престон Норт Энд
В последнем туре «Суонси» на своем поле уступил «Мидлсбро» (1:2). До 78-й минуты команды шли на ничейный результат, но «джекс» умудрился упустить победу.
Стоит отметить, что «Суонси» — одна из худших команд в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 11 очков из 33-х возможных. К тому же, «Суонси» пропустил за этот период 14 голов — не самый лучший результат.
«Престон»
Эта команда проводит не плохой сезон, продолжая борьбу за попадание в стыки. «Престон» занимает 8-е место в таблице, отставая от необходимой 6-й позиции на 4 балла.
Команда слишком много пропускает в нынешнем сезоне — 38 голов при 28-и забитых. Стоит отметить, что в последнее время «Престон» действительно пропустил чересчур много.
За последние 5 матчей команда пропустила 12 голов при 4-х забитых. В последнем туре «Престон» крупно уступил «Уотфорду» (1:5). Хозяева владели игровым преимуществом, но пропустили практически в каждой 2-й атаке.
Последний раз «Престон» и «Суонси» встречались между собой в августе этого года. В том матче «Престон» обыграл своего соперника со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Суонси» коэффициент на победу которого равен 2.02. Успех «Престона» оценивается в 3.75, ничья — в 3.45.
«Престон» ведет борьбу за стыковые матчи, но испытывает проблемы в последних матчах. «Суонси», в свою очередь, не лучшим образом действуют на своем поле. Можно предположить, что команды сыграют вничью.
Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.45.
Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.83.