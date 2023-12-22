ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиИз чемпионов Ла Лиги в «одну из худших команд Европы». Что творится с «Барселоной»? Джуд Беллингем«Алавес» — «Реал». Онлайн Энтони ДжошуаШестая защита Бивола, возвращение Уайлдера и Джошуа. Анонс карда в Саудовской Аравии
  • 08:37
    • Сборная России сыграет с Сербией в марте 2024 года
  • 09:47
    • Стало известно, когда сборная России может встретиться с белорусами
    Все новости спорта

    Сможет ли «Суонси» доставить проблемы «Престону»?

    «Суонси» — «Престон». Ставка (к. 3.45) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 22 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Суонси Прогнозы на Престон Норт Энд
    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Престон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Суонси»
    22 декабря в рамках 23-го тура английского Чемпионшипа «Суонси» сыграет против «Престона». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Суонси» — «Престон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Декабря 2023 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 22:45 Престон Норт Энд Престон Норт Энд
  • Престон
    •

    «Суонси»

    Команда проводит не самый удачный сезон, занимая лишь 18-е место в таблице Чемпионшипа. «Суонси» опережает зоны вылета лишь на 5 очков. Команда не может чувствовать себя спокойно, необходимо чаще набирать очки.

    В последнее время «Суонси» показывает неплохой футбол, набирая очки. За последние 5 матчей команда по 2 раза проиграла и сыграла вничью, а также обыграла «Ротерхэм» (2:1).

    Коэффициенты матча Суонси — Престон Норт Энд

    1X2Новым игрокам
  • 2.023.453.75Бонус$9500
    •

    В последнем туре «Суонси» на своем поле уступил «Мидлсбро» (1:2). До 78-й минуты команды шли на ничейный результат, но «джекс» умудрился упустить победу.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что «Суонси» — одна из худших команд в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 11 очков из 33-х возможных. К тому же, «Суонси» пропустил за этот период 14 голов — не самый лучший результат.

    «Престон»

    Эта команда проводит не плохой сезон, продолжая борьбу за попадание в стыки. «Престон» занимает 8-е место в таблице, отставая от необходимой 6-й позиции на 4 балла.

    Команда слишком много пропускает в нынешнем сезоне — 38 голов при 28-и забитых. Стоит отметить, что в последнее время «Престон» действительно пропустил чересчур много.

  • Из чемпионов Ла Лиги в «одну из худших команд Европы». Что творится с «Барселоной»?
  • Почему «Барса» под руководством Хави так сильно сдала всего за шесть месяцев
  • Вчера

    • За последние 5 матчей команда пропустила 12 голов при 4-х забитых. В последнем туре «Престон» крупно уступил «Уотфорду» (1:5). Хозяева владели игровым преимуществом, но пропустили практически в каждой 2-й атаке.

    Последний раз «Престон» и «Суонси» встречались между собой в августе этого года. В том матче «Престон» обыграл своего соперника со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Суонси» коэффициент на победу которого равен 2.02. Успех «Престона» оценивается в 3.75, ничья — в 3.45.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Престон» ведет борьбу за стыковые матчи, но испытывает проблемы в последних матчах. «Суонси», в свою очередь, не лучшим образом действуют на своем поле. Можно предположить, что команды сыграют вничью.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.45.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ризеспор — Пендикспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Самсунспор — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пансерраикос — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ОФИ — Астерас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бешикташ — Аланьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч УСВ Геркулес — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бетис — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Абха
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Суонси» — «Престон»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Суонси» доставить проблемы «Престону»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры