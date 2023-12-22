22 декабря в рамках 23-го тура английского Чемпионшипа «Суонси» сыграет против «Престона». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Суонси» — «Престон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Суонси»

Команда проводит не самый удачный сезон, занимая лишь 18-е место в таблице Чемпионшипа. «Суонси» опережает зоны вылета лишь на 5 очков. Команда не может чувствовать себя спокойно, необходимо чаще набирать очки.

В последнее время «Суонси» показывает неплохой футбол, набирая очки. За последние 5 матчей команда по 2 раза проиграла и сыграла вничью, а также обыграла «Ротерхэм» (2:1).

Коэффициенты матча Суонси — Престон Норт Энд 1X2Новым игрокам 2.023.453.75Бонус$9500

В последнем туре «Суонси» на своем поле уступил «Мидлсбро» (1:2). До 78-й минуты команды шли на ничейный результат, но «джекс» умудрился упустить победу.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что «Суонси» — одна из худших команд в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 11 очков из 33-х возможных. К тому же, «Суонси» пропустил за этот период 14 голов — не самый лучший результат.

«Престон»

Эта команда проводит не плохой сезон, продолжая борьбу за попадание в стыки. «Престон» занимает 8-е место в таблице, отставая от необходимой 6-й позиции на 4 балла.

Команда слишком много пропускает в нынешнем сезоне — 38 голов при 28-и забитых. Стоит отметить, что в последнее время «Престон» действительно пропустил чересчур много.

За последние 5 матчей команда пропустила 12 голов при 4-х забитых. В последнем туре «Престон» крупно уступил «Уотфорду» (1:5). Хозяева владели игровым преимуществом, но пропустили практически в каждой 2-й атаке.

Последний раз «Престон» и «Суонси» встречались между собой в августе этого года. В том матче «Престон» обыграл своего соперника со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Суонси» коэффициент на победу которого равен 2.02. Успех «Престона» оценивается в 3.75, ничья — в 3.45.

«Престон» ведет борьбу за стыковые матчи, но испытывает проблемы в последних матчах. «Суонси», в свою очередь, не лучшим образом действуют на своем поле. Можно предположить, что команды сыграют вничью.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.45.

Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.83.