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    Сдаст ли «Фиорентина» место в зоне еврокубков?

    «Монца» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина» — фаворит матча
    22 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии сыграют «Монца» и «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Монца» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2023 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 22:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Монца»

    «Монца» по итогам 16-ти туров занимает 10-ю строчку в середине турнирной таблицы Серии А с отставанием в шесть очков от безопасного 17-го места, поэтому для него есть реальная опасность понижения в классе.

    При этом команда уже вылетела из Кубка Италии, где проиграла уже в первом раунде турнира. На своем поле она уступила представителю Серии B (1:2) «Реджане».

    Коэффициенты матча Монца — Фиорентина

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  • 3.003.402.45Бонус$9500
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    В своем последнем матче, который пришелся на итальянское первенство, клуб потерпел разгром на своем поле от «Милана» (0:3), не сумев ни разу не забить.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних пяти поединках, которые он также провел в итальянской лиге, коллектив одержал лишь одну победу при двух поражениях и двух ничьих, так что у него заурядная форма.

    «Фиорентина»

    После 16-ти туров чемпионата Италии «Фиорентина» находится на шестой позиции в зоне еврокубков, опережая на один балл седьмое место вне данной зоны.

    Также флорентийцы успешно выступают в Лиге конференций, где по итогам группового раунда они вышли в 1/8 финала, выиграв группу в борьбе с «Ференцварошем», «Генком» и «Чукаричками».

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    • Кроме того, «Скуадра Виола» хорошо показывают себя в Кубке Италии, где вышли в четвертьфинал после победы над «Пармой» (2:2) в серии пенальти.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков в разных турнирах при четырех победах и двух ничьих, так что с такой формой у него отличные шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фиорентина», коэффициент на победу которой равен 2,40. Успех «Монцы» оценивается в 2,95, ничья — в 3,35.

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    В четырех из шести последних матчей гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет за 2,40.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,90, ведь в трех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Монца» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на футбол. Сдаст ли «Фиорентина» место в зоне еврокубков?
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