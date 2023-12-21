21 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграют «Бетис» и «Жирона». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Бетис» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бетис»

«Бетис» на данный момент находится в верхней части таблицы. Клуб набрал 27 очков в 17 встречах и располагается на седьмом месте.

Ранее «Бетис» завершил борьбу в Лиге Европы. По итогам группового этапа команда заняла третье место в квартете и весной выступит в Лиге конференций. Первым соперником «Бетиса» станет «Динамо» Загреб.

Коэффициенты матча Бетис — Жирона 1X2Новым игрокам 2.853.652.45Бонус$9500

«Бетис» последний раз выигрывал в Ла Лиге 26 ноября. Тогда команда дома взяла верх над «Лас-Пальмасом» (1:0).

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Клуб из Севильи удачно выступает на своем поле. Стоит отметить, что в чемпионате Испании-2023/24 «Бетис» еще ни разу не проиграл в родных стенах.

«Жирона»

Кто бы мог подумать, что после 17 туров таблицу Примеры будет возглавлять «Жирона»? Но пока «Реал», «Барселона» и «Атлетико» регулярно теряют очки и находятся позади.

«Жирона» демонстрирует прекрасные результаты. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги клуб проиграл лишь однажды. 30 сентября «Жирона» уступила мадридскому «Реалу» (0:3).

Напомним, совсем недавно «Жирона» показала очень уверенную игру в противостоянии с «Барселоной». Гости шокировали сине-гранатовых на «Камп Ноу», победив команду Хави со счетом 2:1.

«Жирона» в чемпионате Испании-2023/24 не выиграла в гостях только один раз. В первом туре клуб в Сан-Себастьяне сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Жироне». Победа команды доступна за 2.40. Выигрыш «Бетиса» идет с коэффициентом 2.85. Ничья оценена — в 3.50.

Можно сделать ставку на победу «Жироны» с коэффициентом 2.40.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.07.