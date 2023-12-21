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    «Бетис» — «Жирона». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 21 декабря 2023 года

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    «Жирона»
    21 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграют «Бетис» и «Жирона». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Бетис» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2023 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 21:00 Жирона Жирона
  • Испания. Примера
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    «Бетис»

    «Бетис» на данный момент находится в верхней части таблицы. Клуб набрал 27 очков в 17 встречах и располагается на седьмом месте.

    Ранее «Бетис» завершил борьбу в Лиге Европы. По итогам группового этапа команда заняла третье место в квартете и весной выступит в Лиге конференций. Первым соперником «Бетиса» станет «Динамо» Загреб.

    Коэффициенты матча Бетис — Жирона

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    «Бетис» последний раз выигрывал в Ла Лиге 26 ноября. Тогда команда дома взяла верх над «Лас-Пальмасом» (1:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Клуб из Севильи удачно выступает на своем поле. Стоит отметить, что в чемпионате Испании-2023/24 «Бетис» еще ни разу не проиграл в родных стенах.

    «Жирона»

    Кто бы мог подумать, что после 17 туров таблицу Примеры будет возглавлять «Жирона»? Но пока «Реал», «Барселона» и «Атлетико» регулярно теряют очки и находятся позади.

    «Жирона» демонстрирует прекрасные результаты. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги клуб проиграл лишь однажды. 30 сентября «Жирона» уступила мадридскому «Реалу» (0:3).

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    • Напомним, совсем недавно «Жирона» показала очень уверенную игру в противостоянии с «Барселоной». Гости шокировали сине-гранатовых на «Камп Ноу», победив команду Хави со счетом 2:1.

    «Жирона» в чемпионате Испании-2023/24 не выиграла в гостях только один раз. В первом туре клуб в Сан-Себастьяне сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Жироне». Победа команды доступна за 2.40. Выигрыш «Бетиса» идет с коэффициентом 2.85. Ничья оценена — в 3.50.

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    Можно сделать ставку на победу «Жироны» с коэффициентом 2.40.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.07.

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    «Бетис» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. Лидер Примеры одержит очередную победу
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