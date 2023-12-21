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    «Мальорка» — «Осасуна». Ставка (к. 2,04) и прогноз на чемпионат Испании 21 декабря 2023 года

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    Анте Будимир
    «Мальорка» — «Осасуна». Матч пройдет в рамках 18-го тура испанской Примеры, начало — 23:30 (мск). «Мальорка» — «Осасуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2023 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 23:30 Осасуна Осасуна
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    «Мальорка»

    После 17-ти туров «Мальорка» занимает 15-е место с 15 очками. В последнем туре команда провела очень невзрачный матч против главного аутсайдера «Альмерии», сыграв с ней вничью 0:0.

    Уже полтора года с командой работает известный мексиканский специалист Хавьер Агирре, которому удается пока удерживать «Мальорку» в Примере с довольно скромным бюджетом.

    Коэффициенты матча Мальорка — Осасуна

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    В 16-м туре была обыграна на своем поле «Севилья» со счетом 1:0. Тогда единственный мяч забил канадский нападающий Сирил Ларин, для которого он стал лишь в первым в нынешней Ла Лиге.

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    • Уже какой сезон главной фигурой в составе «Мальорки» является сербский голкипер Предраг Райкович, которому давно пора идти на повышение, но он продолжает быть верным клубу. Но матч против «Осасуны» он пропустит из-за дисквалификации, что сильно скажется на команде.

    «Осасуна»

    Команда Ягоба Аррасате довольно неплохо смотрится в нынешнем сезоне и сейчас идет в середине турнирной таблицы Примеры с 19 очками. В последнем туре на своем поле был обыгран «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

    Единственный гол в том матче забил 23-летний нападающий Рауль Гарсия, для которого он стал первым в составе «Осасуны». Вообще же команда не знает поражений на протяжении трех последних туров.

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    • Главный тренер Ягоба Аррасате считается уважаемым специалистом в Испании, который продолжает подтверждать свой высокий уровень в сложных условиях и недостатке
    финансирования, постоянно «щипая» сильных соперников и удерживая команду в Примере.

    К нему с охотой продолжают идти молодые футболистыв надежде под его руководством прогрессировать, а потом закрепиться в более сильных командах. Но главной ударной силой продолжает оставаться хорват Анте Будимир, на счету которого уже восемь голов в этой Ла Лиге.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, фаворитом матча являются хозяева. На победу «Мальорки» дают 2,45, на ничью — 3,00, а на «Осасуну» — 3,50.

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    Хоть «Мальорка» и играет в довольно закрытый футбол, но периодически команда может выдать яркую игру в атаке. «Осасуна» же играет с высокой линией обороны и постоянным прессингом, который доставляет много проблем соперникам.

    Хозяева не досчитаются в этом матче своего лидера вратаря Райковича. Это огромная потеря. Мы считаем, что голы в этом матче будут и неплохим вариантом для прогноза и ставки будет тотал больше 2 за 2,04.

    Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу «Осасуны» за 3,50, которая точно не слабее своего соперника. А взять три очка без Райковича на воротах будет гораздо проще.

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    «Мальорка» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. Команды порадуют голами
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