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    «Сарагоса» — «Леванте». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол 20 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Леванте»
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    «Сарагоса»
    В среду, 20 декабря, в поединке 21-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» дома сыграет против «Леванте». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. «Сарагоса» — «Леванте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Декабря 2023 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 21:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Сарагоса»

    «Сарагоса» по итогам 20 сыгранных туров расположилась на 14 месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 27 очков и отставание от зоны плей-офф в четыре балла.

    Стартовали арагонцы просто превосходно, выиграв первые пять матчей, и даже шли некоторое время на первой строке. Однако в последующих 15 поединках они выиграли лишь дважды.

    Коэффициенты матча Сарагоса — Леванте

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    В двух же своих последних сыгранных поединках коллектив поочередно расписал мировые по 1:1 на выезде с «Эспаньолом» и «Аморебьетой», а перед этим он дома обыграл лидирующий «Леганес» 1:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «Сарагоса» в текущем розыгрыше Сегунды выиграла три поединка из десяти проведенных. Четыре игры она еще проиграла и трижды сыграла вничью.

    «Леванте»

    «Леванте» после 20 проведенных туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 31 зачетным пунктом находится на седьмой строчке и шестой уступает только по дополнительным показателям.

    Клуб из Валенсии смог выиграть только два поединка в Сегунде за прошедшие девять. Также в этот период он расписал три мировых результата и четыре матча проиграл.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре «Леванте» на своем поле смог обыграть «Уэску» со счетом 2:1, а игровым днем ранее он в Хихоне поделил очки со «Спортингом» 0:0. Сейчас у него 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой было два выигрыша.

    Вне родных стен «лягушки» в текущем чемпионате по три раза побеждали и терпели фиаско, а также четыре встречи завершили мировыми результатами.

    В трех последних очных поединках эти клубы расписали мировые — дважды по 1:1 и раз 0:0. А перед этим она по разу обыграли друг друга.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.28, победа «Леванте» — 3.50, ничья — 3.00.

    На этот раз от команд также ждем результативных действий и рекомендуем ставить на обмен голами.

    И так как в последнее время они между собой играют только вничью, то и на этот раз также прогнозируем мировой исход и рекомендуем ставить на счет 1:1.

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    «Сарагоса» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. И вновь будет мировая?
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