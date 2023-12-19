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    «По» — «Труа». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 2, 19 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «По» — «Труа»
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    «Труа»
    «По» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 22:45 мск. «По» — «Труа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 2 19 Декабря 2023 года
    По
  • Франция. Лига 2
    •  По 22:45 Труа Труа
  • Труа
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    «По»

    Эта команда борется за повышение в классе. Правда, пока «По» всего лишь пятый в таблице, да и пропускает частенько: 29 мячей в 18 матчах.

    При этом с атакой у «По» относительный порядок. Игроки команды наколотили уже 32 мяча в ворота соперников.

    В минувшем туре чемпионата «По» добыл один зачетный балл. Команда разжилась ничьей в выездной встрече с «Лавалем» (1:1).

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    Поединки с «Труа» для команды традиционно складываются ужасно. Обе очных встречи были проиграны — 0:2 и 0:1.

    И уж наверняка хозяева постараются закрепиться в группе лидеров. Да и вообще, до последней ничьей «По» добыл две победы подряд.

    «Труа»

    Эта команда в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. «Труа» находится на 15 месте, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета.

    Главным бичом команды является нестабильность результатов. Да и выиграть удалось лишь в четырех матчах из 18.

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    • В минувшем туре команда откровенно провалилась. «Труа» дома по всем статьям был разгромлен «Анже» (1:4).

    А вот до того команда переиграла «Амьен» (2:0). Чуть раньше «Труа» еще и минимально одолел «Бордо».

    Наверняка «Труа» постарается преуспеть в атаке. Гости всеми силами будут бороться за очки, ведь явно находятся не на своем месте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «По» предлагают — 1.99.

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    На викторию «Труа» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.50.

    Обе команды явно намереваются улучшить свое турнирное положение, так что ждем высокой атакующей активности.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.34.

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    «По» — «Труа»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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