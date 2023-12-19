«По»
Эта команда борется за повышение в классе. Правда, пока «По» всего лишь пятый в таблице, да и пропускает частенько: 29 мячей в 18 матчах.
При этом с атакой у «По» относительный порядок. Игроки команды наколотили уже 32 мяча в ворота соперников.
В минувшем туре чемпионата «По» добыл один зачетный балл. Команда разжилась ничьей в выездной встрече с «Лавалем» (1:1).
Поединки с «Труа» для команды традиционно складываются ужасно. Обе очных встречи были проиграны — 0:2 и 0:1.
И уж наверняка хозяева постараются закрепиться в группе лидеров. Да и вообще, до последней ничьей «По» добыл две победы подряд.
«Труа»
Эта команда в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. «Труа» находится на 15 месте, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета.
Главным бичом команды является нестабильность результатов. Да и выиграть удалось лишь в четырех матчах из 18.
В минувшем туре команда откровенно провалилась. «Труа» дома по всем статьям был разгромлен «Анже» (1:4).
А вот до того команда переиграла «Амьен» (2:0). Чуть раньше «Труа» еще и минимально одолел «Бордо».
Наверняка «Труа» постарается преуспеть в атаке. Гости всеми силами будут бороться за очки, ведь явно находятся не на своем месте.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «По» предлагают — 1.99.
На викторию «Труа» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.50.
Обе команды явно намереваются улучшить свое турнирное положение, так что
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.34.