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    Чемпион легко обыграет аутсайдера

    «Панетоликос» — «АЕК» Афины. Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол 18 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АЕК Афины
    Прогноз и ставки на «Панетоликос» — «АЕК» Афины
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    «АЕК» Афины
    В понедельник, 18 декабря, в 14-м туре греческой Суперлиги «Панетоликос» на своем поле сыграет против афинского «АЕКа». Начало игры намечено на 18:00 по мск. «Панетоликос» — «АЕК» Афины: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Панетоликос»

    «Панетоликос», который в прошлом сезоне с большим трудом избежал понижения в классе, в текущем первенстве идет пока третьим с конца, имея на счету девять баллов и на очко опережает последнее место.

    Коллектив из города Агринион в данном розыгрыше греческой Суперлиги добился всего двух выигрышей за 13 проведенных матчей, три раза еще сыграл вничью и восемь встреч проиграл.

    В минувшем туре первенства «канарейки» на своем поле разгромили соседа по турнирке «Кифисиас» со счетом 3:0. А перед этим они проиграли четыре игры кряду, но трижды минимально.

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    На своей территории «Панетоликос» в этом чемпионате пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза.

    «АЕК» Афины

    «АЕК» — это действующий чемпион Греции. В этом сезоне он также является одним из претендентов на золото. Сейчас он с 30 очкам идет вторым, но лидеру уступает лишь балл.

    В текущем первенстве клуб из Афин выиграл девять матчей из 13 проведенных, два поединка еще он свел вничью и потерпел только одно фиаско, забил 23 мяча при всего девяти пропущенных.

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    • За последние семь встреч чемпионата «двуглавые орлы» потеряли очки только в одном случае, сыграв вничью. Остальные же шесть матчей в этом отрезке они выиграли, в том числе одолев в прошлом туре дома 1:0 «Арис».

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Суперлиги «АЕК» выиграл четыре поединка из шести проведенных, а также по разу играл вничью и терпел фиаско.

    «АЕК» выиграл у «Панетоликоса» в трех последних очных противостояниях — 2:0, 4:1 и 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «АЕКа» предлагают — 1.27.

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    На викторию «Панетоликоса» дают — 10.50, ничья оценена — в 5.50.

    Прогнозируем, что действующий чемпион справиться со столько скромным соперником даже на его поле и добудет уверенную викторию.

    Однако от данной игры не ждем особо высокой результативности и ставим на тотал меньше трех.

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    «Панетоликос» — «АЕК» Афины: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 18.12.2023. Прогнозы на футбол. Чемпион легко обыграет аутсайдера
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