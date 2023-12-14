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    «Лилль» не отдаст победу сопернику?

    «Лилль» — «Клаксвик». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет А, 14 декабря 2023 года

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    «Лилль» — «Метц»
    В четверг, 14 декабря французский «Лилль» на своем поле примет «Клаксвик» из Фарер. Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Лилль» — «Клаксвик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 14 Декабря 2023 года
    Лилль
  • Лига конференций. Группа A
    •  Лилль 23:00 Клаксвик Клаксвик
  • Клаксвик
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    «Лилль»

    «Лилль» вышел в плей-офф Лиги конференций, осталось решить лишь с первого или со второго места группы А. На данный момент «доги» лидируют в своем квартете с 11 очками.

    Французы дважды переиграли «Олимпию» из словенской Любляны (2:0 — победа дома и 2:0 — победа в гостях), не уступили словацкому «Словану» (2:1 победа дома и 1:1 — ничья в гостях). В поединке против «Клаксвика» была зафиксирована ничья (0:0). «Лилль» поднялся на первое место в группе А Лиги конференций. В трех матчах «доги» набрали 7 очков, переиграв «Слован» со счетом 2:1.

    Коэффициенты матча Лилль — Клаксвик

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  • 1.177.1018.00Бонус$9500
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    «Лиль» в еврокубках пока идет без поражений, была ничья с «Клаксвиком» (0:0) и победа над «Олимпией» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В предстоящем матче со «Клаксвиком» в составе «Лилля» не сыграет Тиагу Джало, а вот Бафоде Диаките — вернулся после лазарета.

    «Лилль» подтянулся к группе лидеров в чемпионате Франции. К 15-му туру клуб набрал 27 очков и поднялся в топ-4 Лиги 1.

    «Клаксвик»

    «Клаксвик» не сможет продолжить борьбу за выход в евровесну. Чемпион Фарер занимает 3 место в таблице при одной победе, одной ничьей и трех поражениях.

    Клуб с фарерских островов сыграл вничью с французским «Лиллем» (0:0) и проиграл «Словану» из Братиславы (1:2). третьем туре основной сетки Лиги конференций «Клаксвик» одержал первую победу, обыграв «Олимпию» (3:0).

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    • Потом последовали два поражения от словенской «Олимпии» (0:2 — проигрыш в гостях) и словацкого «Слована» (1:2 — поражение дома).

    «Клаксвик» завоевал титул чемпиона Фарер и в этом сезоне. После 27 туров у команды 67 набранных очков.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры уверены в успехе французской команды. На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью оценивают в 7.30, а победу «Клаксвика» — за 17.00.

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    Прогноз: «Лилль» в предстоящей игре считается фаворитом пары, однако «Слован» может дать бой. Можно рискнуть и сыграть на фору в пользу гостевой команды, несмотря на вероятность ее проигрыша.

    Ставка: Фора «Клаксвика» (+1.5) с коэффициентом 2.37.

    Альтернативный прогноз: Можно рискнуть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.93.

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    «Лилль» — «Клаксвик»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. «Лилль» не отдаст победу сопернику?
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