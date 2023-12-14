В четверг, 14 декабря французский «Лилль» на своем поле примет «Клаксвик» из Фарер. Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Лилль» — «Клаксвик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лилль»

«Лилль» вышел в плей-офф Лиги конференций, осталось решить лишь с первого или со второго места группы А. На данный момент «доги» лидируют в своем квартете с 11 очками.

Французы дважды переиграли «Олимпию» из словенской Любляны (2:0 — победа дома и 2:0 — победа в гостях), не уступили словацкому «Словану» (2:1 победа дома и 1:1 — ничья в гостях). В поединке против «Клаксвика» была зафиксирована ничья (0:0). «Лилль» поднялся на первое место в группе А Лиги конференций. В трех матчах «доги» набрали 7 очков, переиграв «Слован» со счетом 2:1.

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«Лиль» в еврокубках пока идет без поражений, была ничья с «Клаксвиком» (0:0) и победа над «Олимпией» (2:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

В предстоящем матче со «Клаксвиком» в составе «Лилля» не сыграет Тиагу Джало, а вот Бафоде Диаките — вернулся после лазарета.

«Лилль» подтянулся к группе лидеров в чемпионате Франции. К 15-му туру клуб набрал 27 очков и поднялся в топ-4 Лиги 1.

«Клаксвик»

«Клаксвик» не сможет продолжить борьбу за выход в евровесну. Чемпион Фарер занимает 3 место в таблице при одной победе, одной ничьей и трех поражениях.

Клуб с фарерских островов сыграл вничью с французским «Лиллем» (0:0) и проиграл «Словану» из Братиславы (1:2). третьем туре основной сетки Лиги конференций «Клаксвик» одержал первую победу, обыграв «Олимпию» (3:0).

Потом последовали два поражения от словенской «Олимпии» (0:2 — проигрыш в гостях) и словацкого «Слована» (1:2 — поражение дома).

«Клаксвик» завоевал титул чемпиона Фарер и в этом сезоне. После 27 туров у команды 67 набранных очков.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры уверены в успехе французской команды. На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью оценивают в 7.30, а победу «Клаксвика» — за 17.00.

Прогноз: «Лилль» в предстоящей игре считается фаворитом пары, однако «Слован» может дать бой. Можно рискнуть и сыграть на фору в пользу гостевой команды, несмотря на вероятность ее проигрыша.

Ставка: Фора «Клаксвика» (+1.5) с коэффициентом 2.37.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.93.