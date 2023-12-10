«Кадис»
Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за выживание. «Кадис» находится на 16 месте таблицы.
Да и с победами у команды складывается не то, чтобы очень: всего 2 виктории. А уж атака и вовсе не блещет, отличившись лишь 12 раз.
Коэффициенты матча Кадис — Осасуна
В минувшем туре чемпионата «Кадис» снова не сумел победить. Команда подписала мировую с проблемной «Сельтой» (1:1).
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После того «Кадис» умудрился вылететь из Кубка Испании. Команда потерпела поражение от провинциальной «Арандины» (1:2).
И уж наверняка хозяева постараются оторваться от опасной зоны. Вот только кадровые проблемы могут помешать этому.
«Осасуна»
Эта команда в нынешнем сезоне также не блистает. Текущее 14 место вряд ли назовешь успехом, хоть отрыв от зоны вылета составляет 6 очков.
В плане реализации у команды относительный порядок. В 15 поединках Примеры игроки «Осасуны» сумели отличиться 17 забитыми мячами.
В минувшем туре Примеры команда добыла один зачетный пункт. «Осасуна» не дала себя в обиду в матче с «Реал Сосьедадом» (1:1).
Вот только не побеждает команда уже полтора месяца. Впрочем, Анте Будимир способен прибавить в плане результативности. Сейчас в его активе 7 голов.
Наверняка «Осасуна» сыграет на своих козырях. Гости будут полагаться на квалификацию своей главной ударной силы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Осасуны» предлагают — 2.64.
На викторию «Кадиса» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.25.
Гости выглядят сильнее, к тому же
Наш прогноз — Победа «Осасуны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.64. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.