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    Сможет ли «Осасуна» разобраться с «Кадисом»?

    «Кадис» — «Осасуна». Ставка (к. 2.64) и прогноз на футбол, Примера, 10 декабря 2023 года

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    Лукас Торро
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 20:30 мск. «Кадис» — «Осасуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Декабря 2023 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 20:30 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    «Кадис»

    Эта команда нынешний сезон проводит в привычной борьбе за выживание. «Кадис» находится на 16 месте таблицы.

    Да и с победами у команды складывается не то, чтобы очень: всего 2 виктории. А уж атака и вовсе не блещет, отличившись лишь 12 раз.

    Коэффициенты матча Кадис — Осасуна

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    В минувшем туре чемпионата «Кадис» снова не сумел победить. Команда подписала мировую с проблемной «Сельтой» (1:1).

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    После того «Кадис» умудрился вылететь из Кубка Испании. Команда потерпела поражение от провинциальной «Арандины» (1:2).

    И уж наверняка хозяева постараются оторваться от опасной зоны. Вот только кадровые проблемы могут помешать этому.

    «Осасуна»

    Эта команда в нынешнем сезоне также не блистает. Текущее 14 место вряд ли назовешь успехом, хоть отрыв от зоны вылета составляет 6 очков.

    В плане реализации у команды относительный порядок. В 15 поединках Примеры игроки «Осасуны» сумели отличиться 17 забитыми мячами.

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    • В минувшем туре Примеры команда добыла один зачетный пункт. «Осасуна» не дала себя в обиду в матче с «Реал Сосьедадом» (1:1).

    Вот только не побеждает команда уже полтора месяца. Впрочем, Анте Будимир способен прибавить в плане результативности. Сейчас в его активе 7 голов.

    Наверняка «Осасуна» сыграет на своих козырях. Гости будут полагаться на квалификацию своей главной ударной силы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Осасуны» предлагают — 2.64.

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    На викторию «Кадиса» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.25.

    Гости выглядят сильнее, к тому же имеют вполне квалифицированный подбор атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Победа «Осасуны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.64. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.

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    «Кадис» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Осасуна» разобраться с «Кадисом»?
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