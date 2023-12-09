«Ренн» — «Монако». Матч пройдет в рамках 15-го тура французской Лиги 1 9 декабря, начало — 19:00 (мск). «Ренн» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ренн»

Текущий сезон «Ренн» пока проваливает. Команда после 14-ти туров располагается всего на 12-м месте в чемпионате Франции с 15 очками, при том, что все последние годы бретонцы боролись за зону Лиги чемпионов.

Недавно в команде произошла смена главного тренера. Пост покинул Бруно Женезьо, который несколько лет успешно возглавлял «Ренн», а вместо него был назначен Жюльен Стефан.

Коэффициенты матча Ренн — Монако 1X2Новым игрокам 2.503.702.75Бонус$9500

Он уже работал с командой с 2018 по 2021 год, сделал ее одним из лидеров французского футбола, но потом покинул пост главного тренера из-за разногласий с руководством. При Стефане «Ренн» уже успел провести две встречи.

Календарь и таблица Лиги 1

В первой игре после возвращения на своем поле был уверенно обыгран крепкий «Реймс» со счетом 3:1, но уже в следующем туре последовало поражение в гостях от «Марселя» (0:2). Тем не менее, надо немного подождать. Состав у бретонцев очень мощный, от него стоит ждать возвращения как минимум в зону еврокубков.

«Монако»

Для команды Ади Хюттера сезон складывается пока очень удачно. Она идет на третьем месте в чемпионате Франции и всего на шесть очков отстает от лидера «ПСЖ». При этом показывает атакующий футбол очень высокого качества.

В последнем туре был уверенно обыгран «Монпелье» со счетом 2:0. Голы в том матче забивали Такуми Минамино и Виссам Бен Йеддер, который при Хюттере уже не является ключевой фигурой в атаке.

До этого «Монако» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» (2:5).Матч получился очень ярким и обоюдоострым. Монегаски показали атакующий футбол и подтвердили, что не боятся гранда Лиги 1. Но все-таки пока уровень соперников несопоставим.

В этом сезоне настоящим лидером «Монако» стал россиянин Александр Головин. За 13 матчей в чемпионате Франции он забил 5 голов и отдал две результативные передачи. Через него сейчас развивается большинство атак команды, он чаще других бьет по воротам и демонстрирует, что вышел на более высокий уровень.

Прогноз и ставка

Букмекеры оценивают шансы команд, как примерно равные. На победу «Ренна» — 2,50, на «Монако» — 2,75. Ничья — 3,80.

Обе команды обладают очень мощной атакой и гораздо более слабой защитой, стараются играть первым номером и часто ловят кураж, забывая об обороне.

По именам атака «Ренна» (Калимуендо, Гуири, Террье и т.д.) в чемпионате Франции уступает только «ПСЖ», но в текущем сезоне пока не всегда показывает свой уровень. Тем не менее, при Стефане команда должна вернуть себе прежние кондиции. Наш прогноз и ставка будут «тотал больше 3» за 2,07.

Более рисковым вариантом для ставки может стать победа «Ренна» за 2,50. По уровню исполнителей хозяева точно не уступают «Монако» и могут взять три очка на своем поле.