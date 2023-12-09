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    «Ренн» — «Монако». Ставка (к. 2,07) и прогноз на чемпионат Франции 9 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Ренн» — «Монако». Матч пройдет в рамках 15-го тура французской Лиги 1 9 декабря, начало — 19:00 (мск). «Ренн» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Декабря 2023 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 19:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Ренн»

    Текущий сезон «Ренн» пока проваливает. Команда после 14-ти туров располагается всего на 12-м месте в чемпионате Франции с 15 очками, при том, что все последние годы бретонцы боролись за зону Лиги чемпионов.

    Недавно в команде произошла смена главного тренера. Пост покинул Бруно Женезьо, который несколько лет успешно возглавлял «Ренн», а вместо него был назначен Жюльен Стефан.

    Коэффициенты матча Ренн — Монако

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    Он уже работал с командой с 2018 по 2021 год, сделал ее одним из лидеров французского футбола, но потом покинул пост главного тренера из-за разногласий с руководством. При Стефане «Ренн» уже успел провести две встречи.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В первой игре после возвращения на своем поле был уверенно обыгран крепкий «Реймс» со счетом 3:1, но уже в следующем туре последовало поражение в гостях от «Марселя» (0:2). Тем не менее, надо немного подождать. Состав у бретонцев очень мощный, от него стоит ждать возвращения как минимум в зону еврокубков.

    «Монако»

    Для команды Ади Хюттера сезон складывается пока очень удачно. Она идет на третьем месте в чемпионате Франции и всего на шесть очков отстает от лидера «ПСЖ». При этом показывает атакующий футбол очень высокого качества.

    В последнем туре был уверенно обыгран «Монпелье» со счетом 2:0. Голы в том матче забивали Такуми Минамино и Виссам Бен Йеддер, который при Хюттере уже не является ключевой фигурой в атаке.

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    • До этого «Монако» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» (2:5).Матч получился очень ярким и обоюдоострым. Монегаски показали атакующий футбол и подтвердили, что не боятся гранда Лиги 1. Но все-таки пока уровень соперников несопоставим.

    В этом сезоне настоящим лидером «Монако» стал россиянин Александр Головин. За 13 матчей в чемпионате Франции он забил 5 голов и отдал две результативные передачи. Через него сейчас развивается большинство атак команды, он чаще других бьет по воротам и демонстрирует, что вышел на более высокий уровень.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры оценивают шансы команд, как примерно равные. На победу «Ренна» — 2,50, на «Монако» — 2,75. Ничья — 3,80.

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    Обе команды обладают очень мощной атакой и гораздо более слабой защитой, стараются играть первым номером и часто ловят кураж, забывая об обороне.

    По именам атака «Ренна» (Калимуендо, Гуири, Террье и т.д.) в чемпионате Франции уступает только «ПСЖ», но в текущем сезоне пока не всегда показывает свой уровень. Тем не менее, при Стефане команда должна вернуть себе прежние кондиции. Наш прогноз и ставка будут «тотал больше 3» за 2,07.

    Более рисковым вариантом для ставки может стать победа «Ренна» за 2,50. По уровню исполнителей хозяева точно не уступают «Монако» и могут взять три очка на своем поле.

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    «Ренн» — «Монако»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. Команды порадуют забитыми голами
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