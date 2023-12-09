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    Парижане разгромят «канареек»

    ПСЖ — «Нант». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Лига 1, 9 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Нант»
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    Килиан Мбаппе
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Декабря 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
    •

    ПСЖ

    Парижане уверенно лидирует, и такая картина давно стала привычной. Ныне ПСЖ оторвался от ближайшего преследователя на 4 очка.

    Причем с атакой у команды все традиционно отлично. В 14 поединках чемпионата Франции парижане настреляли 36 мячей.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Нант

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  • 1.257.0011.50Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата ПСЖ добыл важнейшую победу. Парижане уверенно расправились с «Гавром» (2:0).

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    Привычно результативен и Килиан Мбаппе. В активе форварда уже 15 голов в Лиге 1, и это явно не предел для главной звезды парижского клуба.

    И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Мбаппе и компания могут удручить кого угодно, хоть парижане и сыграют без своего основного голкипера.

    «Нант»

    Эта команда в нынешнем сезоне ни на что серьезное не претендует. На текущий момент «Нант» осел на 9 строчке таблицы.

    В плане реализации «канарейки» явно не блещут. В 15 поединках игроки «Нанта» отличились всего лишь 18 точными ударами.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Нант» в родных стенах с минимальным счетом переиграл «Ниццу».

    Примечательно, что в двух своих последних матчах команда не пропускала в свои ворота. Приход на тренерский мостик Жослена Гурвеннека себя оправдывает!

    Наверняка «Нант» будет всеми силами цепляться за очки. Вот только для этого важно сдержать лидера парижан.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.26.

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    На викторию «Нанта» дают — 12.10, ничья оценена — в 7.04.

    Парижане уж точно не собираются терять очки на ровном месте, и наверняка будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.07.

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    ПСЖ — «Нант»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. Парижане разгромят «канареек»
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