ПСЖ сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ПСЖ

Парижане уверенно лидирует, и такая картина давно стала привычной. Ныне ПСЖ оторвался от ближайшего преследователя на 4 очка.

Причем с атакой у команды все традиционно отлично. В 14 поединках чемпионата Франции парижане настреляли 36 мячей.

Коэффициенты матча ПСЖ — Нант 1X2Новым игрокам 1.257.0011.50Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата ПСЖ добыл важнейшую победу. Парижане уверенно расправились с «Гавром» (2:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Привычно результативен и Килиан Мбаппе. В активе форварда уже 15 голов в Лиге 1, и это явно не предел для главной звезды парижского клуба.

И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Мбаппе и компания могут удручить кого угодно, хоть парижане и сыграют без своего основного голкипера.

«Нант»

Эта команда в нынешнем сезоне ни на что серьезное не претендует. На текущий момент «Нант» осел на 9 строчке таблицы.

В плане реализации «канарейки» явно не блещут. В 15 поединках игроки «Нанта» отличились всего лишь 18 точными ударами.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Нант» в родных стенах с минимальным счетом переиграл «Ниццу».

Примечательно, что в двух своих последних матчах команда не пропускала в свои ворота. Приход на тренерский мостик Жослена Гурвеннека себя оправдывает!

Наверняка «Нант» будет всеми силами цепляться за очки. Вот только для этого важно сдержать лидера парижан.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.26.

На викторию «Нанта» дают — 12.10, ничья оценена — в 7.04.

Парижане уж точно не собираются терять очки на ровном месте , и наверняка будут активно атаковать.

Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.07.