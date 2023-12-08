«Полесье» сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 16:00 мск. «Полесье» — «Днепр-1»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Полесье»

Эта команда ходит в главных сенсациях чемпионата. Еще бы, еще каких-то полгода назад житомиряне выступали в первой лиге.

На текущий момент команда Юрия Калитвинцева находятся на 3 месте. Причем отставание от лидера составляет всего 2 очка.

В предыдущем туре чемпионата «Полесье» потеряло очки. Дома житомиряне упустили верную победу над «Вересом» (1:1).

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А вот до того подопечные Калитвинцева не дали себя обыграть «Шахтеру» (0:0). Да и вообще, оборона команды смотрится очень монолитно.

И уж наверняка хозяева намерены сыграть на своих козырях. Да и соперник явно не успеет отойти от своего последней неудачи.

«Днепр-1»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает блестяще. Под руководством Юрия Максимова днепряне только прибавляют.

До последней неудачи «Днепр-1» имел серию из четырех побед подряд. Причем команде удалось уложить на лопатки и «Динамо», и «Шахтер».

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Днепр-1» в родных стенах уступил ершистой «Ворскле» (1:2).

Плюс ко всему днепряне потеряли единоличное лидерство. Впрочем, Максимов, как авторитетный психолог, может быстро привести подопечных в чувство.

Наверняка «Днепр-1» постарается вернуться на вершину таблицы. Гости явно будут максимально активны в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Днепра-1» предлагают — 2.52.

На викторию «Полесья» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.15.

Днепряне имеют квалифицированный состав , к тому же в первом круге обыграли житомирян.

Наш прогноз — Победа «Днепра-1». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.15.