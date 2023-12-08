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    Вернутся ли днепряне на победный путь?

    «Полесье» — «Днепр-1». Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, УПЛ, 8 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Полесье» — «Днепр-1»
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    Днепряне
    «Полесье» сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 16:00 мск. «Полесье» — «Днепр-1»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 08 Декабря 2023 года
    Полесье
  • Житомир
    •  Полесье 20:00 Днепр-1 Днепр-1
  • Днепр
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    «Полесье»

    Эта команда ходит в главных сенсациях чемпионата. Еще бы, еще каких-то полгода назад житомиряне выступали в первой лиге.

    На текущий момент команда Юрия Калитвинцева находятся на 3 месте. Причем отставание от лидера составляет всего 2 очка.

    В предыдущем туре чемпионата «Полесье» потеряло очки. Дома житомиряне упустили верную победу над «Вересом» (1:1).

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    А вот до того подопечные Калитвинцева не дали себя обыграть «Шахтеру» (0:0). Да и вообще, оборона команды смотрится очень монолитно.

    И уж наверняка хозяева намерены сыграть на своих козырях. Да и соперник явно не успеет отойти от своего последней неудачи.

    «Днепр-1»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает блестяще. Под руководством Юрия Максимова днепряне только прибавляют.

    До последней неудачи «Днепр-1» имел серию из четырех побед подряд. Причем команде удалось уложить на лопатки и «Динамо», и «Шахтер».

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Днепр-1» в родных стенах уступил ершистой «Ворскле» (1:2).

    Плюс ко всему днепряне потеряли единоличное лидерство. Впрочем, Максимов, как авторитетный психолог, может быстро привести подопечных в чувство.

    Наверняка «Днепр-1» постарается вернуться на вершину таблицы. Гости явно будут максимально активны в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Днепра-1» предлагают — 2.52.

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    На викторию «Полесья» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.15.

    Днепряне имеют квалифицированный состав, к тому же в первом круге обыграли житомирян.

    Наш прогноз — Победа «Днепра-1». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.15.

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    «Полесье» — «Днепр-1»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. Вернутся ли днепряне на победный путь?
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