«Интернасьонал» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках 38-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 03:30 мск. «Интернасьонал» — «Ботафого»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Интернасьонал»

Эта команда уже не поднимется выше нынешней 9 позиции. «Интернасьонал» нынешний чемпионат провел не столь успешно.

В плане реализации у команды не все так позитивно. В 37 матчах чемпионата «Интернасьонал» забил лишь 43 мяча.

В своем последнем поединке чемпионата «Интернасьонал» добыл три очка. Команда переиграла «Коринтианс» со счетом 2:1.

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Эта виктория стала для команды третьей кряду. Причем в двух из трех этих поединков ворота «Интернасьоналя» оставались сухими.

Вообще, «Интернасьонал» традиционно неплохо играет с «Ботафого». Из пяти последних очных поединков выиграно три при двух коллизиях.

«Ботафого»

Эта команда откровенно провалила концовку чемпионата. Не так давно она лидировала, а теперь осела на 5 строчке таблицы.

Теперь задачей «Ботафого» является попадание в топ-4. Шансы на это есть, однако игра команды в последних матчах вызывает вопросы.

Последний поединок для команды сложился неудачно. «Ботафого» в родных стенах не смог переиграть «Крузейро» (0:0).

Более того, этот паритет для команды стал пятым (!) кряду. А еще до этого было проиграно четыре поединка подряд.

Гости еще имеют турнирную мотивацию. «Ботафого» должен собраться на последний тур, да и в первом круге команда переиграла «Интернасьонал» (3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 2.11.

На викторию «Ботафого» дают — 3.49, ничья оценена — в 3.36.

Хозяева в последних матчах выглядели симпатично, тогда как «Ботафого» не побеждает еще с середины октября .

Наш прогноз — Победа «Интернасьоналя». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.36.