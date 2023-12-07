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    Очередная коллизия «Ботафого»?

    «Интернасьонал» — «Ботафого». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 7 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Ботафого»
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    «Ботафого»
    «Интернасьонал» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках 38-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 03:30 мск. «Интернасьонал» — «Ботафого»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 07 Декабря 2023 года
    Интернасьонал
  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 03:30 Ботафого Ботафого
  • Бразилия. Серия А
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    «Интернасьонал»

    Эта команда уже не поднимется выше нынешней 9 позиции. «Интернасьонал» нынешний чемпионат провел не столь успешно.

    В плане реализации у команды не все так позитивно. В 37 матчах чемпионата «Интернасьонал» забил лишь 43 мяча.

    В своем последнем поединке чемпионата «Интернасьонал» добыл три очка. Команда переиграла «Коринтианс» со счетом 2:1.

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    Эта виктория стала для команды третьей кряду. Причем в двух из трех этих поединков ворота «Интернасьоналя» оставались сухими.

    Вообще, «Интернасьонал» традиционно неплохо играет с «Ботафого». Из пяти последних очных поединков выиграно три при двух коллизиях.

    «Ботафого»

    Эта команда откровенно провалила концовку чемпионата. Не так давно она лидировала, а теперь осела на 5 строчке таблицы.

    Теперь задачей «Ботафого» является попадание в топ-4. Шансы на это есть, однако игра команды в последних матчах вызывает вопросы.

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    • Последний поединок для команды сложился неудачно. «Ботафого» в родных стенах не смог переиграть «Крузейро» (0:0).

    Более того, этот паритет для команды стал пятым (!) кряду. А еще до этого было проиграно четыре поединка подряд.

    Гости еще имеют турнирную мотивацию. «Ботафого» должен собраться на последний тур, да и в первом круге команда переиграла «Интернасьонал» (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Ботафого» дают — 3.49, ничья оценена — в 3.36.

    Хозяева в последних матчах выглядели симпатично, тогда как «Ботафого» не побеждает еще с середины октября.

    Наш прогноз — Победа «Интернасьоналя». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.36.

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