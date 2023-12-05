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    «Кайзерслаутерн» — «Нюрнберг». Ставка (к. 1.95) и прогноз на Кубок Германии, 5 декабря 2023 года

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    «Кайзерслаутерн»
    «Кайзерслаутерн» на своем поле примет «Нюрнберг» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч состоится 5 декабря, 20:00 (мск). «Кайзерслаутерн» — «Нюрнберг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Казйерслаутерн»

    Команда пока не очень удачно выступает во Второй Бундеслиге, располагаясь неподалеку от зоны вылета с 18 очками. В последнем туре «Кайзерслаутерн» потерпел разгромное поражение в гостях от «Магдебурга» со счетом 1:4.

    Первый тайм прошел в равной борьбе и закончился вничью 1:1. Но после перерыва команда довольно быстро пропустила второй гол, после чего не смогла вернуться в игру.

    Единственный мяч в составе «Кайзерслаутерна» на счету опытного американского форварда Терренса Бойда. Всего же в шести последних турах команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

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    Это привело к тому, что в отставку был отправлен Дирк Шустер, проработавший с командой полтора года. Временно «Кайзерслаутерн» возглавляет его ассистент Ольвье Шефер. Именно он руководил в игре с «Магдебургом».

    «Нюрнберг»

    После 15-ти туров команда располагается в таблице Второй Бундеслиги на девятом месте с 21 очком. В последнем туре «Нюрнберг» потерпел разгромное поражение на своем поле со счетом 0:5.

    Соперником в том матче была «Фортуна» Дюссельдорф. Уже в первом тайме «Нюрнберг» пропустил три гола, а после перерыва еще два, почти ничего не создав у ворот противника.

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    • В позапрошлом туре также было разгромное поражение в гостях от «Карлсруэ» (1:4). В Кубке Германии «Нюрнберг» успешно миновал два круга. В первом он разгромил любительский клуб «Обернойланд» со счетом 9:1.

    Во второй стадии пришлось немного повозиться с ростокской «Ганзой». Основное время завершилось со счетом 2:2. Причем, отыграться «Нюрнберг» смог только на 90+5 минуте. Но в дополнительное время ему удалось поразить ворота соперника и выйти в 1/8 финала.

    Прогноз и ставка

    Перед этой игрой букмекеры отдают небольшое предпочтение «Кайзерслаутерна». На его победу коэффициент — 2,32. На «Нюрнберг» — 2,90. Ничья — 3,80.

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    Обе команды разозлены последними неудачами и постараются реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Защита у них не является сильной стороной, поэтому стоит ждать забитых голов.

    На наш взгляд, неплохим вариантом для ставки станет «тотал больше 3» за 1,95.

    Также можно рискнуть и попробовать взять прогноз на «тотал больше 4,5» за 4,50.

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    «Кайзерслаутерн» — «Нюрнберг»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на футбол. Оба клуба попытаются реабилитироваться после провала в чемпионате
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