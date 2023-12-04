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    «Мидтьюлланн» и дальше будет оказывать давление на «Копенгаген»

    «Мидтьюлланн» — «Виборг». Ставки (к. 2.95) и прогноз на чемпионат Дании 4 декабря 2023 года

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    4 декабря в городе Хернинг «Мидтьюлланн» примет «Виборг» в матче 17-го тура чемпионата Дании, который начнется в 21:00 мск и пройдет на стадионе «МСХ Арена». «Мидтьюлланн» — «Виборг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Дания. Суперлига 04 Декабря 2023 года
    Мидтьюлланн
  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 21:00 Виборг Виборг
  • Дания. Суперлига
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    «Мидтьюлланн»

    В текущем периоде чемпионата Дании «Мидтьюлланн» побеждает больше и чаще всех. В лиге клуб идет на серии из пяти побед. Даже действующий чемпионат «Копенгаген» сейчас не может похвастаться подобной формой.

    Стоит отметить, что «Мидтьюлланн» проиграл «Копенгагену» в 1/8 финала Кубка Дании 0:1. После этого он трижды победил в Суперлиге. Из 16 сыгранных матчей клуб выиграл 10.

    «Волки» разгромили «Видовре» 4:1. Также под каток попали «Норшелланн» (2:0) и «Силькеборг» (4:1).

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    В таблице турнира хозяева вторые. У них 33 очка. Столько же у «Копенгагена», который возглавляет таблицу.

    «Виборг»

    Гости в середине таблицы, на 7-м месте, с 19 очками в активе. Это зона плей-офф на вылет. Отрыв от зоны чемпионшипа составляет 6 очков.

    В матчах ноября клуб набрал две победы и два поражения. В каждом из них он пропускал. Именно проблемы в обороне не дают команде чаще набирать очки.

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    • От «Норшелланна» «Виборг» пропустил 3 гола и проиграл 2:3. Также коллектив проиграл «Орхусу» 0:2.

    Помимо этого «зеленые» одолели «Силькеборг» 2:1. А вишенкой на торте стал результат в поединке с «Копенгагеном», в котором «Виборг» выиграл 2:1.

    Прогноз и ставка

    Как видим, «Виборг» умеет удивлять, но букмекеров это не убедило. Котировки составляют 1.55 и 5.80 соответственно.

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    В сентябре команды устроили голевую ничью со счетом 2:2. «Виборг» может огорчить хозяев, но те не должны уступить при их нынешней игровой форме. В 8 домашних играх у них 5 побед и лишь одно поражение. И не будем забывать, что в случае победы повышаются шансы команды на лидерство.

    При этом на «МСХ» гости забивали в двух последних матчах. В таком случае есть смысл поставить на победу «Мидтьюлланна» + обе забьют (да) за 2.95.

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    «Мидтьюлланн» — «Виборг»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. «Мидтьюлланн» и дальше будет оказывать давление на «Копенгаген»
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