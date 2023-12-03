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    Без Кордобы будет непросто

    «Краснодар» — «Оренбург». Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат России 3 декабря 2023 года

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    «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Матч состоится 3 декабря, 16:30 (мск). «Краснодар» — «Оренбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Декабря 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 16:30 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Краснодар»

    В предыдущем туре «быки» впервые упустили лидерство в чемпионате после поражения в Екатеринбурге от «Урала» со счетом 1:3. Оно стала для команды первой за долгое время. Сейчас отставание от «Зенита» составляет одно очко.

    Против «Урала» игра у «Краснодара» откровенно не получилась, она выглядела скованной и нервной, чем воспользовался заряженный соперник. Причем, команда Владимира Ивича открыла счет первой, но затем пропустила три безответных гола.

    Коэффициенты матча Краснодар — Оренбург

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    Автором забитого мяча стал колумбиец Джон Кордоба, который после матча получил красную карточку за оскорбление и схлопотал длительную дисквалификацию. Первая часть чемпионата для него теперь закончена.

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    • Без своего лидера «Краснодару» будет гораздо сложнее, так как равноценной замены ему в составе нет, а вся игра фактически впереди заточена под него. Вероятно, в основе выйдет молодой Александр Кокшаров, который, конечно, пока не ровня бомбардиру, или тренерский штаб обойдется вообще без чистых форвардов.

    «Оренбург»

    Команда Давиде Деограсия показывает неплохой футбол в последнее время, но это не очень отражается на количестве набранных очков. После 16-ти туров она продолжает идти в зоне стыковых матчей с 14 очками.

    В последнем туре «Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). В той встрече игра была на три результата, но в итоге команды поделили очки. Единственный гол в том матче забил габаритный Владимир Обухов.

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    Он не так часто появляется на поле и забил всего второй мяч в чемпионате. Обычно на острие атаки действует Дмитрий Воробьев, но тот матч он пропускал. Чем ближе окончание сезона, тем больше разговоров об уходе лидеров клуба, что не очень сказывается на атмосфере внутри команды.

    Вообще, при Деограсии «Оренбург» это уже на та сверхатакующая команда, которая была при Марцеле Лички. Сейчас она действует гораздо прагматичнее, больше сил держит у своих ворот и не использует такой высокий прессинг, как ранее.

    Прогноз и ставка

    Явным фаворитом данной встречи букмекеры считают «Краснодар». На его победу дают — 1,62. На «Оренбург» — 5,10. Ничья — 4,70.

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    Без Кордобы и, возможно, без Воробьева, то есть прим атаки в составе обоих клубов придется гораздо сложнее назабивать друг другу.

    Мы считаем, что сейчас «Краснодар» испытывает спад, не так ярко играет, к тому же будет без своей колумбийской звезды, поэтому стоит рассмотреть ставку на «тотал меньше 3» за 1,92.

    Гораздо более рисковым прогнозом мы видим «тотал меньше 2» за 4,0.

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    «Краснодар» — «Оренбург»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. Без Кордобы будет непросто
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