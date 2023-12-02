2 декабря в 18-м туре испанской Сегунды «Леванте» в родных стенах сразится с «Вальядолидом». Начало игры — в 23:00 по мск. «Леванте» — «Вальядолид»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Леванте»

«Леванте» после 17 проведенных туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 24 зачетными пунктами находится на девятой строчке и от шестой отстает на четыре очка.

Клуб из Валенсии добился шести викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел пять поражений. Забить левантийцам удалось 20 мячей, а пропустили они на гол больше.

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В прошлом туре «Леванте» на выезде уступил «Эйбару» со счетом 1:3. И этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до шести встреч, четырежды проиграв за этот период, причем трижды в трех последних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории «лягушки» в текущем чемпионате по три раза побеждали и играли вничью, а также дважды уходили с поля поверженными.

«Вальядолид»

«Вальядолид», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, на данный момент делит с хихонским «Спортингом» второе место в Сегунде, имея на счету 32 балла.

«Фиолетово-белые» за 17 проведенных встреч во втором испанском дивизионе выиграли в десяти случаях, два поединка еще они свели вничью и потерпели пять поражений, забили 22 гола при 18 пропущенных.

«Пусела» в прошлом туре на выезде обыграла 1:0 «Уэску», а ранее на своем поле поделила очки с «Леганесом» 1:1, а перед этим вышла победителем из предыдущих двух игр первенства.

Вне родных стенах в текущем первенстве «Вальядолид» еще не играл вничью. У коллектива четыре виктории и четыре поражения.

«Леванте» не проигрывает «Вальядолиду» вот уже шесть встреч кряду, трижды победив за этот период и трижды сыграв вничью.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 2.49.

На викторию «Вальядолида» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.25.

В первую очередь от данного противостоянии ждем обмена забитыми мячами, ведь оба клуба исправно забивают в своем последнем отрезке, несмотря на диаметрально разные результаты.

И также прогнозируем, что «Леванте» прервет серию поражений и вполне может взять здесь три очка.