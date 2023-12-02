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    Прервет ли «Леванте» серию поражений?

    «Леванте» — «Вальядолид». Прогноз и ставка (к. 1.88) на футбол 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Вальядолид»
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    «Леванте» — «Вальядолид»
    2 декабря в 18-м туре испанской Сегунды «Леванте» в родных стенах сразится с «Вальядолидом». Начало игры — в 23:00 по мск. «Леванте» — «Вальядолид»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Декабря 2023 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    «Леванте»

    «Леванте» после 17 проведенных туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 24 зачетными пунктами находится на девятой строчке и от шестой отстает на четыре очка.

    Клуб из Валенсии добился шести викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел пять поражений. Забить левантийцам удалось 20 мячей, а пропустили они на гол больше.

    Коэффициенты матча Леванте — Вальядолид

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    В прошлом туре «Леванте» на выезде уступил «Эйбару» со счетом 1:3. И этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до шести встреч, четырежды проиграв за этот период, причем трижды в трех последних матчах.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «лягушки» в текущем чемпионате по три раза побеждали и играли вничью, а также дважды уходили с поля поверженными.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, на данный момент делит с хихонским «Спортингом» второе место в Сегунде, имея на счету 32 балла.

    «Фиолетово-белые» за 17 проведенных встреч во втором испанском дивизионе выиграли в десяти случаях, два поединка еще они свели вничью и потерпели пять поражений, забили 22 гола при 18 пропущенных.

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    • «Пусела» в прошлом туре на выезде обыграла 1:0 «Уэску», а ранее на своем поле поделила очки с «Леганесом» 1:1, а перед этим вышла победителем из предыдущих двух игр первенства.

    Вне родных стенах в текущем первенстве «Вальядолид» еще не играл вничью. У коллектива четыре виктории и четыре поражения.

    «Леванте» не проигрывает «Вальядолиду» вот уже шесть встреч кряду, трижды победив за этот период и трижды сыграв вничью.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Вальядолида» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.25.

    В первую очередь от данного противостоянии ждем обмена забитыми мячами, ведь оба клуба исправно забивают в своем последнем отрезке, несмотря на диаметрально разные результаты.

    И также прогнозируем, что «Леванте» прервет серию поражений и вполне может взять здесь три очка.

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    «Леванте» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Леванте» серию поражений?
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