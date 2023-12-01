«Ред Булл Брагантино»
Эта команда нынешний сезон проводит вполне себе продуктивно. «Ред Булл Брагантино» занимает 6 место в таблице.
Оборона команды выглядит довольно монолитно. В 35 матчах чемпионата Бразилии пропущен всего лишь 31 мяч.
В предыдущем туре чемпионата «Ред Булл Брагантино» потерпел обидную коллизию. На выезде команда минимально уступила «Интернасьоналю».
Матчи с «Форталезой» для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних очных поединков добыто три победы при двух поражениях.
И уж наверняка хозяева постараются сыграть на своих козырях. «Быки» и атакуют мощнее, и обороняются надежнее.
«Форталеза»
Эта команда в нынешнем сезоне решает довольно приземленные задачи. На данный момент «Форталеза» осела на 13 строчке.
У «Форталезы» сейчас непростой период. Последняя победа была добыта еще в начале октября, когда была обыграна «Америка Минейро» (3:2).
Свой последний поединок команда провела относительно неплохо. «Форталеза» в родных стенах расписала мировую с «Палмейрасом» (2:2).
В двух своих последних матчах команда расписывала мировые. Причем атака «Форталезы» выглядит бледновато: всего 40 забитых мячей.
Наверняка «Форталеза» будет цепляться за очки. Гости явно будут действовать вторым номером, рассчитывая на контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ред Булл Брагантино» предлагают — 1.72.
На викторию «Форталезы» дают — 4.58, ничья оценена — в 3.86.
«Форталеза» вполне
Наш прогноз — Победа «Форталезы» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.86.