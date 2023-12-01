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    «Форталеза» не даст себя в обиду

    «Ред Булл Брагантино» — «Форталеза». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 1 декабря 2023 года

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    «Форталеза»
    «Ред Булл Брагантино» сыграет на своем поле с «Форталезой» в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 02:30 мск. «Ред Булл Брагантино» — «Форталеза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Ред Булл Брагантино»

    Эта команда нынешний сезон проводит вполне себе продуктивно. «Ред Булл Брагантино» занимает 6 место в таблице.

    Оборона команды выглядит довольно монолитно. В 35 матчах чемпионата Бразилии пропущен всего лишь 31 мяч.

    В предыдущем туре чемпионата «Ред Булл Брагантино» потерпел обидную коллизию. На выезде команда минимально уступила «Интернасьоналю».

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    Матчи с «Форталезой» для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних очных поединков добыто три победы при двух поражениях.

    И уж наверняка хозяева постараются сыграть на своих козырях. «Быки» и атакуют мощнее, и обороняются надежнее.

    «Форталеза»

    Эта команда в нынешнем сезоне решает довольно приземленные задачи. На данный момент «Форталеза» осела на 13 строчке.

    У «Форталезы» сейчас непростой период. Последняя победа была добыта еще в начале октября, когда была обыграна «Америка Минейро» (3:2).

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    • Свой последний поединок команда провела относительно неплохо. «Форталеза» в родных стенах расписала мировую с «Палмейрасом» (2:2).

    В двух своих последних матчах команда расписывала мировые. Причем атака «Форталезы» выглядит бледновато: всего 40 забитых мячей.

    Наверняка «Форталеза» будет цепляться за очки. Гости явно будут действовать вторым номером, рассчитывая на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ред Булл Брагантино» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Форталезы» дают — 4.58, ничья оценена — в 3.86.

    «Форталеза» вполне способна зацепиться за зачетные баллы в матче с нестабильными «быками».

    Наш прогноз — Победа «Форталезы» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.86.

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    «Ред Булл Брагантино» — «Форталеза»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на футбол. «Форталеза» не даст себя в обиду
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