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    «Трабзонспор» может взять реванш

    «Сивасспор» — «Трабзонспор». Ставки (к. 2.55) и прогноз на чемпионат Турции 27 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Трабзонспор»
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    Стадион «Трабзонспора»
    В матче 13-го тура чемпионата Турции состоится встреча «Сивасспора» и «Трабзонспора». Она запланирована на 27 ноября 20:00 мск. «Сивасспор» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 27 Ноября 2023 года
    Сивасспор
  • Сивас
    •  Сивасспор 20:00 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
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    «Сивасспор»

    Хозяева располагаются на 14-й позиции в таблице с 14 набранными очками после 12 сыгранных поединков.

    В прошлом туре «Сивасспор» не справился с «Карагюмрком» и проиграл ему 0:3 в рамках выездной встречи. Это случилось после ничьи с «Адана Демирспором» (1:1).

    Последняя победа хозяев была 28 октября. Тогда «Сивасспор» одолел «Аланьяспор» со счетом 2:1.

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    Из шести домашних матчей команда не выиграла ни одного. У нее четыре ничьи и два поражения.

    «Трабзонспор»

    Гости в хорошей форме. У них 3 победы в 4 матчах и две подряд на данный момент.

    За месяц «Трабзонспор» добился хороших результатов. Он обыграл «Фенербахче» 3:2. Причем сделал он это на выезде. Также клуб отпраздновал домашнюю победу над «Коньяспором» (2:1).

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    • В турнирной таблице «Трабзонспор» занимает 4-ю позицию с 22 набранными очками.

    Гости мало играют вничью. В этом сезоне у них всего один подобный результат. Также стоит отметить, что из семи побед только две были добыты на выезде.

    Прогноз и ставка

    За 2.13 можно поставить на победу «Трабзонспора», который является фаворитом. Победу «Сивасспора» букмекеры продают с коэффициентом 3.35.

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    Судя по последним результатам у «Сивасспора» небольшой спад. Гости же наоборот сейчас на подъеме. Они захотят продлить свою победную серию.

    Пять забитых голов «Трабзонспора» в двух турах должны пугать хозяев. Высокая результативность может стать важным фактором. Ожидаем, что гости не проиграют, а тотал матча будет больше 2.5 (к. 2.55).

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    «Сивасспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на футбол. «Трабзонспор» может взять реванш
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