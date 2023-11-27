В матче 13-го тура чемпионата Турции состоится встреча «Сивасспора» и «Трабзонспора». Она запланирована на 27 ноября 20:00 мск. «Сивасспор» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сивасспор»

Хозяева располагаются на 14-й позиции в таблице с 14 набранными очками после 12 сыгранных поединков.

В прошлом туре «Сивасспор» не справился с «Карагюмрком» и проиграл ему 0:3 в рамках выездной встречи. Это случилось после ничьи с «Адана Демирспором» (1:1).

Последняя победа хозяев была 28 октября. Тогда «Сивасспор» одолел «Аланьяспор» со счетом 2:1.

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Из шести домашних матчей команда не выиграла ни одного. У нее четыре ничьи и два поражения.

«Трабзонспор»

Гости в хорошей форме. У них 3 победы в 4 матчах и две подряд на данный момент.

За месяц «Трабзонспор» добился хороших результатов. Он обыграл «Фенербахче» 3:2. Причем сделал он это на выезде. Также клуб отпраздновал домашнюю победу над «Коньяспором» (2:1).

В турнирной таблице «Трабзонспор» занимает 4-ю позицию с 22 набранными очками.

Гости мало играют вничью. В этом сезоне у них всего один подобный результат. Также стоит отметить, что из семи побед только две были добыты на выезде.

Прогноз и ставка

За 2.13 можно поставить на победу «Трабзонспора», который является фаворитом. Победу «Сивасспора» букмекеры продают с коэффициентом 3.35.

Судя по последним результатам у «Сивасспора» небольшой спад. Гости же наоборот сейчас на подъеме. Они захотят продлить свою победную серию.

Пять забитых голов «Трабзонспора» в двух турах должны пугать хозяев. Высокая результативность может стать важным фактором. Ожидаем, что гости не проиграют, а тотал матча будет больше 2.5 (к. 2.55).