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    Прервет ли «Верона» свою ужасную серию?

    «Верона» — «Лечче». Ставки (к. 2.70) и прогноз на Серию А 27 ноября 2023 года

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    «Верона» удачно выступала в последних матчах против «Лечче»
    Аутсайдер Серии А «Верона» примет середняка «Лечче» в матче 13-го тура на своем поле «Марк Антонио Бентегоди», который состоится 27 ноября в 20:30 мск. «Верона» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Ноября 2023 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 20:30 Лечче Лечче
  • Лечче
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    «Верона»

    Нынешний сезон для веронцев стал настоящей катастрофой. К концу первой половины команда подходит в качестве аутсайдера, имея всего 8 очков. Она занимает 19-е место в таблице.

    На протяжении шести туров подряд «Верона» не может набрать очки. Четыре поражения она потерпела в октябре и уже 2 в этом месяце.

    Коэффициенты матча Верона — Лечче

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    Дома клуб проиграл 1:3 «Наполи» и тем же счетом «Монце». В последнем туре было поражение с минимальным счетом 0:1 от «Дженоа».

    Все прогнозы на Серию А

    Из важных футболистов у «горожан» травмирован полузащитник Дарко Лазович, а защитник Марко Фараони отбудет дисквалификацию.

    «Лечче»

    «Салентийцы» также долгое время остаются без побед. Хотя перед паузой они смогли добиться ничьи в домашнем матче с «Миланом», который закончился со счетом 2:2.

    Тем самым команда прервала серию из трех поражений. В чемпионате «Лечче» проиграл «Роме» 1:2 и «Торино» 0:1.

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    • Также клуб не смог пробиться в 1/8 финала Кубка Италии, поскольку проиграл «Парме» 2:4. В целом команда не побеждает уже 8 игр подряд.

    Турнирное положение «Лечче» — это 13-е место с 14 набранными очками. При этом за 5 туров гости набрали 3 пункта.

    Прогноз и ставка

    2.70 и 2.90 — оба соперника достойны друг друга и считаются равными по силам.

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    «Верона» проиграла 6 матчей подряд. Наверняка она хочет прервать эту серию и у нее появился удобный для этого оппонент. «Лечче» ни разу не выиграл на выезде в этом сезоне и проиграл 2 очных матча веронцам всухую.

    Можно рискнуть и поставить на успех «Вероны» в этом поединке.

    Если хозяева забьют, то постараются удержать победный счет, не форсируя событий. Так что игра может быть низовой без размена. Ставка на то, что забьет одна команда.

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    «Верона» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Верона» свою ужасную серию?
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