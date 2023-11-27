Аутсайдер Серии А «Верона» примет середняка «Лечче» в матче 13-го тура на своем поле «Марк Антонио Бентегоди», который состоится 27 ноября в 20:30 мск. «Верона» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Верона»

Нынешний сезон для веронцев стал настоящей катастрофой. К концу первой половины команда подходит в качестве аутсайдера, имея всего 8 очков. Она занимает 19-е место в таблице.

На протяжении шести туров подряд «Верона» не может набрать очки. Четыре поражения она потерпела в октябре и уже 2 в этом месяце.

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Дома клуб проиграл 1:3 «Наполи» и тем же счетом «Монце». В последнем туре было поражение с минимальным счетом 0:1 от «Дженоа».

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Из важных футболистов у «горожан» травмирован полузащитник Дарко Лазович, а защитник Марко Фараони отбудет дисквалификацию.

«Лечче»

«Салентийцы» также долгое время остаются без побед. Хотя перед паузой они смогли добиться ничьи в домашнем матче с «Миланом», который закончился со счетом 2:2.

Тем самым команда прервала серию из трех поражений. В чемпионате «Лечче» проиграл «Роме» 1:2 и «Торино» 0:1.

Также клуб не смог пробиться в 1/8 финала Кубка Италии, поскольку проиграл «Парме» 2:4. В целом команда не побеждает уже 8 игр подряд.

Турнирное положение «Лечче» — это 13-е место с 14 набранными очками. При этом за 5 туров гости набрали 3 пункта.

Прогноз и ставка

2.70 и 2.90 — оба соперника достойны друг друга и считаются равными по силам.

«Верона» проиграла 6 матчей подряд. Наверняка она хочет прервать эту серию и у нее появился удобный для этого оппонент. «Лечче» ни разу не выиграл на выезде в этом сезоне и проиграл 2 очных матча веронцам всухую.

Можно рискнуть и поставить на успех «Вероны» в этом поединке.

Если хозяева забьют, то постараются удержать победный счет, не форсируя событий. Так что игра может быть низовой без размена. Ставка на то, что забьет одна команда.