«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 20-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 17:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо» Махачкала

В прошлом сезоне команда боролась лишь за попадание в стыковые матчи, а в нынешнем уже претендует на прямой выход в РПЛ. Махачкалинское «Динамо» занимает 1-е место в таблице Первой лиги, опережая ближайшего предследователя на 2 балла.

«Динамо» — самая лучшая команда в лиге по игре в обороне. Махачкалинцы пропустили всего 8 голов за 19 встреч при 21-м забитом. В последних матчах Первой лиги «Динамо» особенно надежно действует на своей половине поля.

В последних 6-и матчах махачкалинцы проиграли только «Химкам» (0:1), четырежды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Динамо» пропустило всего 2 мяча при 7-и забитых — отличный результат.

Прогнозы на ФНЛ

Безусловно, команда будет доминировать в матче с «Торпедо». К тому же, «Динамо» отлично выступает на своем поле, набрав 22 очка из 30-и возможных — это 1-е место в лиге по результатам домашних встреч.

В последнем туре «Динамо» не оставило шансов «Тюмени» (3:1). В самом начале матча махачкалинцы пропустили, но затем собрались и забили 3 гола.

«Торпедо»

Команда явно не оправдывает ожидания в нынешнем сезоне. У «Торпедо» никак не получается стать одним из лидеров Первой лиги, занимая всего 10-е место в таблице и отставая от зоны стыков на 11 баллов.

Москвичам даже не помогла отставка главного тренера Жозепа Клотета, который явно провалился с «Торпедо». К тому же, в последнее время команда перестала побеждать.

За последние 4 матча в Первой лиге «Торпедо» трижды сыграла вничью и один раз проиграла. В последнем туре команда поделила очки с «Родиной» (1:1). Москвичи могли заработать 3 очка, но пропустили на 90+4-й минуте.

«Торпедо» и махачкалинское «Динамо» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В 1-м туре Первой лиги москвичи обыграли своего соперника со счетом 2:0, но за 20 туров многое поменялось. Сейчас «Динамо» — лидер, а «Торпедо» — середняк.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу махачкалинского «Динамо» предлагают — 2.15.

На викторию «Торпедо» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.15.

Сейчас «Динамо» куда сильнее своего соперника. Можно предположить, что хозяева заберут свои очки, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Наш прогноз — Индивидуальный тотал «Торпедо» 0.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Победа «Динамо» за 2.15.