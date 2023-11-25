«Зенит»
После 15-и туров РПЛ команда Сергея Семака занимает 2-е место в таблице, отставая от «Краснодара» лишь на 2 балла. «Зенит» буксовал на старте сезона, перестраиваясь после ухода лидера команды Малкома.
Подопечные Семака в среднем забивают по 2 гола за игру (30 мячей за 15 встреч) — это 2-й показатель в лиге. При этом, «Зенит» не так много пропускает (14 голов).
Коэффициенты матча Зенит — Сочи
После ухода Малкома в команде появился новый лидер, который может решить исход матча. Нападающий Матео Кассьера забил 12 голов и сделал один ассист за 14 встреч в нынешнем сезоне, возглавляя список лучших бомбардиров лиги.
Интересно, что «Зенит» далеко не лучшая команда в РПЛ по результатам домашних встреч. Команда набрала всего 13 очков из 21-го возможного на своем поле, занимая лишь 8-е место в лиге по этому показателю.
«Сочи»
Сейчас южане — худшая команда в лиге. «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе после 15-и туров. К тому же, команде предстоит встретится с одним из лидеров чемпионата — «Зенитом».
Кстати, оборона «Сочи» также худшая в лиге. Команда пропустила 25 голов при 16-и забитых за 15 игр. В последних матчах в действиях «Сочи» не виден прогресс, команда также не может найти свою игру.
За последние 5 встреч в РПЛ южане обыграли только «Урал» со счетом 4:1, сыграли вничью с «Динамо» (3:3) и трижды уступили. В последнем туре «Сочи» на своем поле проиграл «Рубину» (0:2). На 54-й минуте игрок южан получил красную карточку и, по сути, лишил свою команду шансов на успех.
В последних 3-х очных встречах между «Сочи» и «Зенитом» южане однажды сыграли вничью (1:1), но дважды безнадежно проиграли. Один из матчей, кстати, закончился с разгромным счетом 7:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.33.
На викторию «Сочи» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.60.
«Зенит» продолжает свою погоню за «Краснодаром». Можно предположить, что команда Сергея Семака сделает еще один шаг навстречу к первой строчке в РПЛ.
Наш прогноз — Победа «Зенита» с форой (-1.5). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.92. Еще вариант для ставки — Обе команды забьют — нет за 1.82.