ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне Новак ДжоковичКороль тенниса. Доминирование Джоковича начинает пугать Фернандо ДинизСказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год
  • 22:29
    • «Куньлунь» минимально обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Зенит» сделает шаг в сторону первого места в РПЛ?

    «Зенит» — «Сочи». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 25 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Сочи Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 15:15 мск. «Зенит» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Ноября 2023 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 15:15 Сочи Сочи
  • Сочи
    •

    «Зенит»

    После 15-и туров РПЛ команда Сергея Семака занимает 2-е место в таблице, отставая от «Краснодара» лишь на 2 балла. «Зенит» буксовал на старте сезона, перестраиваясь после ухода лидера команды Малкома.

    Подопечные Семака в среднем забивают по 2 гола за игру (30 мячей за 15 встреч) — это 2-й показатель в лиге. При этом, «Зенит» не так много пропускает (14 голов).

    Коэффициенты матча Зенит — Сочи

    1X2Новым игрокам
  • 1.335.609.50Бонус$9500
    •

    После ухода Малкома в команде появился новый лидер, который может решить исход матча. Нападающий Матео Кассьера забил 12 голов и сделал один ассист за 14 встреч в нынешнем сезоне, возглавляя список лучших бомбардиров лиги.

    Все прогнозы на РПЛ

    Интересно, что «Зенит» далеко не лучшая команда в РПЛ по результатам домашних встреч. Команда набрала всего 13 очков из 21-го возможного на своем поле, занимая лишь 8-е место в лиге по этому показателю.

    «Сочи»

    Сейчас южане — худшая команда в лиге. «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе после 15-и туров. К тому же, команде предстоит встретится с одним из лидеров чемпионата — «Зенитом».

    Кстати, оборона «Сочи» также худшая в лиге. Команда пропустила 25 голов при 16-и забитых за 15 игр. В последних матчах в действиях «Сочи» не виден прогресс, команда также не может найти свою игру.

  • Провал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузы
  • Самые важные или запоминающиеся события перерыва на матчи сборных, которые вы могли упустить
  • 22/11/2023

    • За последние 5 встреч в РПЛ южане обыграли только «Урал» со счетом 4:1, сыграли вничью с «Динамо» (3:3) и трижды уступили. В последнем туре «Сочи» на своем поле проиграл «Рубину» (0:2). На 54-й минуте игрок южан получил красную карточку и, по сути, лишил свою команду шансов на успех.

    В последних 3-х очных встречах между «Сочи» и «Зенитом» южане однажды сыграли вничью (1:1), но дважды безнадежно проиграли. Один из матчей, кстати, закончился с разгромным счетом 7:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.33.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Сочи» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.60.

    «Зенит» продолжает свою погоню за «Краснодаром». Можно предположить, что команда Сергея Семака сделает еще один шаг навстречу к первой строчке в РПЛ.

    Наш прогноз — Победа «Зенита» с форой (-1.5). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.92. Еще вариант для ставки — Обе команды забьют — нет за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Крузейро — Васко да Гама
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Форталеза — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фламенго — Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Насьональ — Мильонариос
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Йокогама — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кавасаки — Касима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Ульсан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Моро-Каньяс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гастон — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сурхон — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» сделает шаг в сторону первого места в РПЛ?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры