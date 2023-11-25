«Валенсия» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 18:15 мск. «Валенсия» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. Ныне «Валенсия» оккупировала скромную 9 строчку в Примере.

Команда потенциально крепка, но крайне нестабильна. Да и с атакой имеются явные сложности: лишь 16 забитых голов.

Коэффициенты матча Валенсия — Сельта 1X2Новым игрокам 2.183.403.50Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Валенсия» провалилась. Левантийцы разгромно уступили мадридскому «Реалу» (1:5).

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А вот до того команда добыла важную викторию. Дома с минимальным счетом левантийцы одолели «Гранаду».

И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. В пяти последних очных встречах «Валенсия» неизменно обыгрывала «Сельту».

«Сельта»

Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выживание в элите. На текущий момент «Сельта» пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.

В плане реализации команда явно не преуспевает. В 13 матчах игроки «Сельты» сумели отличиться всего лишь 14 раз.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Сельта» в перестрелке уступила крепкому «Атлетику» (3:4).

Неплохой сезон проводит форвард Йорген Ларсен. Норвежец настрелял 4 мяча в Примере, тогда как многолетний лидер команды Яго Аспас отличился всего однажды.

Наверняка «Сельта» постарается добыть хотя бы балл. Гости явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 2.26.

На викторию «Сельты» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.52.

«Валенсия» по игре выглядит монолитнее, плюс ко всему традиционно успешно играет с «Сельтой» .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.52.