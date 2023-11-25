«Валенсия»
Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. Ныне «Валенсия» оккупировала скромную 9 строчку в Примере.
Команда потенциально крепка, но крайне нестабильна. Да и с атакой имеются явные сложности: лишь 16 забитых голов.
Коэффициенты матча Валенсия — Сельта
В предыдущем туре чемпионата «Валенсия» провалилась. Левантийцы разгромно уступили мадридскому «Реалу» (1:5).
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А вот до того команда добыла важную викторию. Дома с минимальным счетом левантийцы одолели «Гранаду».
И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. В пяти последних очных встречах «Валенсия» неизменно обыгрывала «Сельту».
«Сельта»
Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выживание в элите. На текущий момент «Сельта» пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.
В плане реализации команда явно не преуспевает. В 13 матчах игроки «Сельты» сумели отличиться всего лишь 14 раз.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Сельта» в перестрелке уступила крепкому «Атлетику» (3:4).
Неплохой сезон проводит форвард Йорген Ларсен. Норвежец настрелял 4 мяча в Примере, тогда как многолетний лидер команды Яго Аспас отличился всего однажды.
Наверняка «Сельта» постарается добыть хотя бы балл. Гости явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 2.26.
На викторию «Сельты» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.52.
«Валенсия» по игре выглядит монолитнее, плюс ко всему
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.52.