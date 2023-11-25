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    «Страсбург» — «Марсель». Прогноз и ставка (к. 1.98) на чемпионат Франции 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Марсель»
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    «Марсель» — фаворит матча
    В субботу, 25 ноября, в поединке 13-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» дома сыграет против «Марселя». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Страсбург» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Ноября 2023 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 23:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Страсбург»

    Команда в нынешнем сезоне, видимо, будет сражаться за выживание. «Страсбург» сейчас пребывает на 15-м месте турнирной таблицы — в одном балле от зоны плей-офф.

    А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Страсбурга» отличились всего лишь девятью мячами в 11 матчах.

    Коэффициенты матча Страсбург — Марсель

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    В минувшем туре чемпионата команда сумела разжиться одним баллом. На своем поле она не смогла забить «Клермону», хотя и не позволила ему забить (0:0).

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    Коллектив не побеждает уже на протяжении месяца — серия из пяти матчей. Да и пять поражений в 10 матчах — явно не самая позитивная статистика.

    «Марсель»

    «Марсель» тем временем находится на 10-й строчке, набрав в 11-ти матчах 13 очков. В последнем туре клуб потерпел выездное поражение от «Ланса» (0:1).

    Ранее провансальцы одержали гостевую победу над греческим АЕК (2:0) в Лиге Европы, благодаря чему продлили беспроигрышную серию до трех матчей, но, как видим, ненадолго.

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    • «Марсель» по-прежнему выглядит не очень убедительно, но все-таки заметно лучше, чем при Марселино, которого сменил Дженнаро Гаттузо.

    В гостях южане выступают в целом неудачно. Ни одной победы, четыре поражения и 13 пропущенных мячей — очевидно, что клубу с трудом даются матчи вдали от дома.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель» коэффициент на победу которого равен 1,98. Успех «Страсбурга» оценивается в 3,90, ничья — в 3,60.

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    В четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет за 1,98.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,92, ведь в пяти из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Страсбург» — «Марсель»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. Подтянется ли «Марсель» к зоне еврокубков?
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