В субботу, 25 ноября, в поединке 13-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» дома сыграет против «Марселя». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Страсбург» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

Команда в нынешнем сезоне, видимо, будет сражаться за выживание. «Страсбург» сейчас пребывает на 15-м месте турнирной таблицы — в одном балле от зоны плей-офф.

А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Страсбурга» отличились всего лишь девятью мячами в 11 матчах.

Коэффициенты матча Страсбург — Марсель 1X2Новым игрокам 4.003.601.97Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата команда сумела разжиться одним баллом. На своем поле она не смогла забить «Клермону», хотя и не позволила ему забить (0:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Коллектив не побеждает уже на протяжении месяца — серия из пяти матчей. Да и пять поражений в 10 матчах — явно не самая позитивная статистика.

«Марсель»

«Марсель» тем временем находится на 10-й строчке, набрав в 11-ти матчах 13 очков. В последнем туре клуб потерпел выездное поражение от «Ланса» (0:1).

Ранее провансальцы одержали гостевую победу над греческим АЕК (2:0) в Лиге Европы, благодаря чему продлили беспроигрышную серию до трех матчей, но, как видим, ненадолго.

«Марсель» по-прежнему выглядит не очень убедительно, но все-таки заметно лучше, чем при Марселино, которого сменил Дженнаро Гаттузо.

В гостях южане выступают в целом неудачно. Ни одной победы, четыре поражения и 13 пропущенных мячей — очевидно, что клубу с трудом даются матчи вдали от дома.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель» коэффициент на победу которого равен 1,98. Успех «Страсбурга» оценивается в 3,90, ничья — в 3,60.

В четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет за 1,98.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,92, ведь в пяти из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.