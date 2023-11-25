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    «Милан» и «Фиорентина» забьют друг другу

    «Милан» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.11) и прогноз на чемпионат Италии 25 ноября 2023 года

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    «Милан»
    25 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Милан» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Ноября 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Милан»

    Команда из одноименного города претендует на самые высокие места в этом сезоне. Миланский коллектив смог набрать 23 пункта в двенадцати поединках. Миланцы занимают третью строчку в турнирной таблице. Они на шесть пунктов отстают от второго «Ювентуса» на восемь — от лидирующего «Интера».

    «Россонери» смогли двадцать раз отправить мяч в ворота соперника и четырнадцать раз пропустили в свои. Команда из Милана должна до последнего бороться за самые высокие места, включая чемпионство.

    Коэффициенты матча Милан — Фиорентина

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    Также «красно-черные» выступают в Лиге чемпионов. «Дьяволы» в четырех матчах смогли один раз победить, дважды сыграли вничью и один раз пропустили. «Милан» имеет в своем активе пять очков и занимает третью позицию в своем квартете, где также находятся «Боруссия», «ПСЖ» и «Ньюкасл».

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    В последней игре подопечные Стефано Пиоли на выезде сыграли вничью с «Лечче» (2:2), а до этого дома проиграли «Удинезе» (0:1) и в гостях поделили очки с «Наполи» (2:2). Последняя победа была еще 7 октября в поединке с «Дженоа» (1:0).

    «Фиорентина»

    Коллектив из Флоренции в этом сезоне также находится высоко в турнирной таблице. Флорентийцы сейчас имеют в своем активе 20 пунктов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

    Флорентийская команда лишь на один пункт отстает четвертого «Наполи», а до лидирующего «Интера» — одиннадцать очков. «Фиолетовые» смогли двадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили шестнадцать мячей.

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    • «Лилии» также продолжают свои выступления в Лиге конференций. Они набрали восемь очков за четыре игры и лидируют в турнирной таблице, где их соперниками также являются «Ференцварош», «Генк» и «Чукарички».

    «Фиорентина» в последней игре в родных стенах переиграла «Болонью» (2:1), а до этого уступила в противостояниях «Ювентусу» (0:1) и «Лацио» (0:1). Перед этим подопечные Винченцо Итальяно также проиграли «Эмполи» (0:2), но переиграли «Наполи» (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Милана» предлагают поставить за 2.11.

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    На викторию «Фиорентины» дают 3.65, ничья оценена в 3.45.

    Прогноз: победа «Милана».

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить друг другу.

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    «Милан» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. «Милан» и «Фиорентина» забьют друг другу
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