«Атлетико Насьональ» на своем поле сыграет против «Мильонариос» в ответном финальном матче Кубка Колумбии. Поединок пройдет в ночь на 24 ноября начало — в 04:00 по мск. «Атлетико Насьональ» — «Мильонариос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Насьональ»

12 дней тому назад на поле «Мильонариоса» в первом противостоянии этих клубов была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Гости забили еще в первом тайме, а хозяева ушли от поражения незадолго до финального свистка.

«Атлетико Насьональ» до финального матча преодолел три стадии. И за шесть проведенных встреч в кубковом соревновании он выиграл пять игр при одном фиаско, забил 13 голов при шести пропущенных.

В Клаусуре чемпионата Колумбии клуб из города Медельин финишировал на пятой строке, обойдя предстоящего противника на три очка, и получил право играть в финальной части.

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И в первой игре следующего этапа «зелено-белые» дома уступили как раз «Мильонариосу» 0:1, а во втором круге проиграли на выезде 1:2 «Медельину».

«Мильонариос»

«Мильонариос» в этом розыгрыше Кубка Колумбии стартовал с 1/8 финала. И до решающего противостояния он не проиграл ни одной игры, выиграв четыре матча при двух ничьих.

Клуб из города Богота в данном турнире до игры в первом финальном матче каждый раз побеждал в родных стенах, пропустив в трех матчах всего один гол при шести забитых.

В недавно завершившейся Клаусуре чемпионата Колумбии «бело-синие» финишировали лишь на седьмой позиции, но эта строка позволила им пробиться в следующий этап первенства.

И там «Мильонариос» успел провести также два поединка, обыграв на выезде как раз предстоящего противника 1:0 и «Америку Де Кали» дома 2:1.

Стоит отметить, что «Мильонариос» выиграл у «Атлетико Насьональ» в трех из четырех последних очных встречах по 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико Насьональ» — 2.22, победа «Мильонариоса» — 3.15, ничья — 3.25.

Проход: «Атлетико Насьональ» — 1.90, «Мильонариоса» — 2.50.

Прогнозируем, что «Атлетико Насьональ» прервет негативную серию в играх с «Мильонариосом» и сможет добыть трофей.

И также не исключаем, что судьба поединка решиться в серии послематчевых 11-метровых ударов.