«Крузейро» на своем поле сыграет против «Васко да Гама» в матче 33-го тура бразильской Серии А. Встреча, которая пройдет в ночь на 23 ноября, начнется в 01:00 по мск. «Крузейро» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крузейро»

С 40 очками «Крузейро» находится вне зоны вылета, на 16-й позиции в турнирной таблице Серии А. Опасную 17-ю строку клуб опережает на два балла.

«Лисы» за 33 проведенные встречи первенства смогли победить всего в 10 из них, 10 встреч еще свели вничью и потерпели 13 поражений, забили 30 голов при 28 пропущенных.

В своем последнем матче клуб одержал победу. На выезде ему удалось обыграть «Форталезу» (1:0) благодаря позднему голу Бруну Родригеша.

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Этот успех прервал серию поражений в три поединка, которые пришлись на итальянское первенство, так что форма хозяев, вероятно, улучшается.

«Васко да Гама»

«Васко да Гама», который только вернулся из Серии Б, рискует по итогам этого сезона вновь покинуть элиту. За четыре тура до финиша клуб идет с 40 очками вне зоны вылета, опережая ее на два пункта.

«Адмиралы» за всю турнирную дистанцию смогли добыть только 11 викторий, семь встреч они еще свели вничью и 15 раз проиграли, забили 35 голов при 43 пропущенных.

В минувшем туре «черно-белые» на своем поле смогли одолеть середняка «Америку Минейро» со счетом 2:1. И эта победа уже стала для них дежурной.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при трех победах в последних из них, так что гости вполне способны огорчить конкурента.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Крузейро», коэффициент на победу которого равен 2,23. Успех «Васко да Гама» оценивается в 3,32, ничья — в 3,23.

В трех последних матчах гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Крузейро» победит за 2,23.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,75, ведь в семи из восьми последних матчей «Васко да Гамы» по крайней мере один из соперников не забивал.