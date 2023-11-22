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    Кто победит в матче без фаворитов?

    «Спортинг» Сан-Хосе — «Картахенас». Ставки (к. 2.21) и прогноз на чемпионат Коста-Рики 22 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Сан-Хосе — «Картахенас»
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    Котировки почти равны, но у «Картахенас» есть перевес
    Матч 21-го тура чемпионата Коста-Рики между «Спортингом» Сан-Хосе и «Картахенас» состоится 22 ноября в 04:00 по мск. «Спортинг» Сан-Хосе — «Картахенас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спортинг» Сан-Хосе

    Хозяева потеряли шансы на выход в плей-офф высшего дивизиона. От 4-й позиции команду отделяют 11 очков, и этом за 2 тура до конца основного раунда.

    Тем не менее «Спортинг» может подпортить настроение своим оппонентам напоследок. Тем более что в последних турах клуб не так уж и плохо играл.

    За три прошлых тура коллектив выиграл дважды. Он разгромил «Зеледон» (4:0) и одолел «Сантос де Гаупилес» (1:0). Картину подпортило разгромное поражение от «Пунтаренаса» (0:4).

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    В таблице «Спортинг» идет на 6-м месте с 25 очками на счету. Всего за сезон команда набрала 7 побед, 4 ничьи и 9 поражений.

    «Картахенас»

    Является 4-й командой турнира на данный момент. В активе клуба 36 очков и он единственный из первой четверки, кому еще не удалось получить путевку в плей-офф досрочно.

    На хвосте висит «Гуанакасте», который отстает всего на 5 очков. То есть математически «Картахенас» еще может упустить свое место в финальной части чемпионата.

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    • Риск есть, так как в последнее время гости выглядят не очень уверенно. Они не смогли выиграть два последних матча, уступив «Эредиано» 0:1 и сыграв вничью с «Алахуэленсе» 1:1.

    Одна победа была у «Картахенас» в ноябре. Речь идет о матче с «Либерией», который завершился со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка

    2.80 и 2.21 дают букмекеры на победу одной и другой команды, так что фаворитов в матче нет.

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    Несмотря на текущее положение дел у «Картахенас» высокие шансы на успех. Для гостей следующий соперник является более удобным, чем другие. В качестве доказательства могут служить три победы в последних четырех матчах.

    Так что можно поставить на успех 4-й команды высшего дивизиона Коста-Рики.

    Команды регулярно обмениваются голами. Серия длится уже 7 матчей подряд. Ставка на П2 + обе забьют предлагается за 3.60.

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    «Спортинг» Сан-Хосе — «Картахенас»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 22.11.2023. Прогнозы на футбол. Кто победит в матче без фаворитов?
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