Матч 21-го тура чемпионата Коста-Рики между «Спортингом» Сан-Хосе и «Картахенас» состоится 22 ноября в 04:00 по мск. «Спортинг» Сан-Хосе — «Картахенас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Сан-Хосе

Хозяева потеряли шансы на выход в плей-офф высшего дивизиона. От 4-й позиции команду отделяют 11 очков, и этом за 2 тура до конца основного раунда.

Тем не менее «Спортинг» может подпортить настроение своим оппонентам напоследок. Тем более что в последних турах клуб не так уж и плохо играл.

За три прошлых тура коллектив выиграл дважды. Он разгромил «Зеледон» (4:0) и одолел «Сантос де Гаупилес» (1:0). Картину подпортило разгромное поражение от «Пунтаренаса» (0:4).

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В таблице «Спортинг» идет на 6-м месте с 25 очками на счету. Всего за сезон команда набрала 7 побед, 4 ничьи и 9 поражений.

«Картахенас»

Является 4-й командой турнира на данный момент. В активе клуба 36 очков и он единственный из первой четверки, кому еще не удалось получить путевку в плей-офф досрочно.

На хвосте висит «Гуанакасте», который отстает всего на 5 очков. То есть математически «Картахенас» еще может упустить свое место в финальной части чемпионата.

Риск есть, так как в последнее время гости выглядят не очень уверенно. Они не смогли выиграть два последних матча, уступив «Эредиано» 0:1 и сыграв вничью с «Алахуэленсе» 1:1.

Одна победа была у «Картахенас» в ноябре. Речь идет о матче с «Либерией», который завершился со счетом 3:2.

Прогноз и ставка

2.80 и 2.21 дают букмекеры на победу одной и другой команды, так что фаворитов в матче нет.

Несмотря на текущее положение дел у «Картахенас» высокие шансы на успех. Для гостей следующий соперник является более удобным, чем другие. В качестве доказательства могут служить три победы в последних четырех матчах.

Так что можно поставить на успех 4-й команды высшего дивизиона Коста-Рики.

Команды регулярно обмениваются голами. Серия длится уже 7 матчей подряд. Ставка на П2 + обе забьют предлагается за 3.60.