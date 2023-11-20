ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордЗапоздавшее правосудие. Все, что нужно знать о десятиочковом штрафе «Эвертона» Эрлинг ХоланнНе все сразу. Как требл «Манчестер Сити» оставил Холанна без Евро-2024 Александр Волкановски5 причин, почему Волкановски проиграет Топурии
  • 00:52
    • Джокович разгромил Алькараса и вышел в финал Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    Мали постарается выбиться в лидеры группы I

    Мали — ЦАР. Ставки (к. 2.10) и прогноз на квалификацию чемпионата мира 20 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Мали — ЦАР
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Малийцы находятся в хорошей форме
    20 ноября сборная Мали примет команду ЦАР (Центрально-Африканская Республика) в матче 2-го тура первого раунда африканской квалификации на чемпионат мира. Встреча стартует в 22:00 по мск. Мали — ЦАР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мали

    Это осенью сборная Мали показала, что находится в отличной форме. Было проведено 2 официальных и 3 товарищеских поединка. По итогу в четырех из пяти команда одержала победу.

    Ранее малийцы выиграли группу G в квалификации Кубка африканских наций. В последнем туре они одолели Южный Судан (4:0) и в целом набрали 15 очков.

    В рамках подготовки к старту отбора на ЧМ Мали сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром нулевую ничью. До конца октября «орлы» обыграли Уганду (1:0) и Саудовскую Аравию (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    В квалификации на ЧМ хозяева стартовали с победы над Чадом со счетом 3:1.

    ЦАР

    К матчу соперник малийцев подходит с серией из трех поражений в разных турнирах. В каждом из трех поединков команда пропустила не менее двух мячей.

    В конце отборочного раунда Кубка африканских наций сборная ЦАР проиграла Анголе и Гане. В обоих случаях результат был одинаковым — 1:2.

  • Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября
  • «Реал» не сможет подписать Холанна, Сперцян поедет покорять Италию, а «Бавария» подпишет опорника
  • 13/11/2023

    • В первом туре квалификации на мундиаль ЦАР проиграла команде Коморских островов со счетом 2:4.

    Сборная ЦАР забивает пятую игру подряд. Серия матчей с пропущенными голами составляет три поединка.

    Прогноз и ставка

    Сборная Мали — однозначный фаворит встречи (1.36). ЦАР в том плане — андердог (10.0).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Для сборной Мали проблем в этой игре быть не должно. Команда выиграла 5 из 6 последних поединков.

    Малийцы выиграли два раза подряд с форой -1.5. Ставка на этот исход принимается с котировкой за 2.10.

    ЦАР слабее Мали и это неравенство выльется в результативную встречу. Прогнозируем тотал больше 2.5 за 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кубань — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мозамбик — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бурунди — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зимбабве — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Венгрия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Черноморец — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Овьедо — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мали — ЦАР: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Мали постарается выбиться в лидеры группы I
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры