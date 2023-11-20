Мали
Это осенью сборная Мали показала, что находится в отличной форме. Было проведено 2 официальных и 3 товарищеских поединка. По итогу в четырех из пяти команда одержала победу.
Ранее малийцы выиграли группу G в квалификации Кубка африканских наций. В последнем туре они одолели Южный Судан (4:0) и в целом набрали 15 очков.
В рамках подготовки к старту отбора на ЧМ Мали сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром нулевую ничью. До конца октября «орлы» обыграли Уганду (1:0) и Саудовскую Аравию (3:1).
В квалификации на ЧМ хозяева стартовали с победы над Чадом со счетом 3:1.
ЦАР
К матчу соперник малийцев подходит с серией из трех поражений в разных турнирах. В каждом из трех поединков команда пропустила не менее двух мячей.
В конце отборочного раунда Кубка африканских наций сборная ЦАР проиграла Анголе и Гане. В обоих случаях результат был одинаковым — 1:2.
В первом туре квалификации на мундиаль ЦАР проиграла команде Коморских островов со счетом 2:4.
Сборная ЦАР забивает пятую игру подряд. Серия матчей с пропущенными голами составляет три поединка.
Прогноз и ставка
Сборная Мали — однозначный фаворит встречи (1.36). ЦАР в том плане — андердог (10.0).
Для сборной Мали проблем в этой игре быть не должно. Команда выиграла 5 из 6 последних поединков.
Малийцы выиграли два раза подряд с форой -1.5. Ставка на этот исход принимается с котировкой за 2.10.
ЦАР слабее Мали и это неравенство выльется в результативную встречу. Прогнозируем тотал больше 2.5 за 2.14.