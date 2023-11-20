20 ноября сборная Мали примет команду ЦАР (Центрально-Африканская Республика) в матче 2-го тура первого раунда африканской квалификации на чемпионат мира. Встреча стартует в 22:00 по мск. Мали — ЦАР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мали

Это осенью сборная Мали показала, что находится в отличной форме. Было проведено 2 официальных и 3 товарищеских поединка. По итогу в четырех из пяти команда одержала победу.

Ранее малийцы выиграли группу G в квалификации Кубка африканских наций. В последнем туре они одолели Южный Судан (4:0) и в целом набрали 15 очков.

В рамках подготовки к старту отбора на ЧМ Мали сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром нулевую ничью. До конца октября «орлы» обыграли Уганду (1:0) и Саудовскую Аравию (3:1).

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В квалификации на ЧМ хозяева стартовали с победы над Чадом со счетом 3:1.

ЦАР

К матчу соперник малийцев подходит с серией из трех поражений в разных турнирах. В каждом из трех поединков команда пропустила не менее двух мячей.

В конце отборочного раунда Кубка африканских наций сборная ЦАР проиграла Анголе и Гане. В обоих случаях результат был одинаковым — 1:2.

В первом туре квалификации на мундиаль ЦАР проиграла команде Коморских островов со счетом 2:4.

Сборная ЦАР забивает пятую игру подряд. Серия матчей с пропущенными голами составляет три поединка.

Прогноз и ставка

Сборная Мали — однозначный фаворит встречи (1.36). ЦАР в том плане — андердог (10.0).

Для сборной Мали проблем в этой игре быть не должно. Команда выиграла 5 из 6 последних поединков.

Малийцы выиграли два раза подряд с форой -1.5. Ставка на этот исход принимается с котировкой за 2.10.

ЦАР слабее Мали и это неравенство выльется в результативную встречу. Прогнозируем тотал больше 2.5 за 2.14.