19 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Шотландии и Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Шотландия — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия

Шотландская национальная команда досрочно обеспечила себе место на чемпионате Европы, что стало для нее большим успехом. В семи играх квалификации коллектив из Шотландии смог пят раз победить, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

В итоге шотландцы имеют в своем активе 16 очков и занимают второе место в турнирной таблице, откуда их уже никто не сместит и они примут участие в Евро-2024. Главная команда Шотландии четырнадцать раз смогла поразить ворота соперника и пять раз пропустила в свои.

Коэффициенты матча Шотландия — Норвегия 1X2Новым игрокам 2.353.253.35Бонус$9500

Правда, последние игры у Шотландии не идут. В ноябре «тартановая армия» сыграла вничью с Грузией (2:2), а в октябре уступила Испании в отборе (0:2) и Франции в товарищеской встрече (1:4). Последняя победа у команды была 8 сентября в противостоянии с Кипром (3:0).

Все прогнозы на Евро-2024

В прошлом году подопечные Стива Кларка смогли выиграть свою группу в Лиге наций и подняться в Лигу А. Они набрали 13 пунктов за шесть игр и смогли такие команды, как Украина, Ирландия и Армения.

Норвегия

Главная команда Норвегии потеряла шансы на выход на Евро-2024 через квалификацию. В семи матчах норвежский коллектив трижды победил, один раз сыграл вничью и трижды проиграл. Норвежцы смогли одиннадцать раз поразить ворота соперника и девять раз пропустили в свои.

В итоге команда из Норвегии набрала десять очков и занимает третье место в турнирной таблице. Таким образом, «свёрла» теперь могут попасть на главное европейское первенство только через Лигу наций. Эрлингу Холанну и компании очень хочется сыграть на чемпионате Европы.

На прошлой Лиге наций Норвегия стала второй в своей группе Лиги В. Она набрала десять очков в шести играх и пропустила вперед только Сербию, но обошла Словению и Швецию. Теперь им нужно болеть за то, чтобы Сербия вышла на Евро через отбор.

В ноябре подопечные Столе Сольбаккена провели товарищеский матч, в котором одолели Фарерские острова (2:0), а в октябре в рамках квалификации Евро-2024 уступили Испании (0:1), но разгромили Кипр (4:0). Перед эти норвежцы также переиграли Грузию (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Шотландии предлагают поставить за 2.12.

На викторию Норвегии дают 3.60, ничья оценена в 3.50.

Поставим на то, что команды сыграют вничью, поскольку матч ничего для них не значит.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.