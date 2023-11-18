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    «Зенит» быстро обуздает бакинцев

    «Нефтчи» — «Зенит». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Зенит»
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    Михаил Кержаков
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 20:00 мск. «Нефтчи» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 18 Ноября 2023 года
    Нефтчи
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Нефтчи 20:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •

    «Нефтчи»

    Эта команда не блещет в своем чемпионате. Бакинцы по итогам 13 туров находится на скромной 6 позиции.

    Причем «Нефтчи» крайне слабо выглядит в плане реализации. Забивает команда в среднем гол за матч: 14 мячей в 13 поединках.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бакинцы в родных стенах уступили «Сумгаиту» со счетом 1:2.

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    Интересно, что осенней части сезона «нефтяники» лучше играют на выезде, нежели дома. Да и Резван Мирзов в чемпионате еще не отличался ни разу.

    И уж точно хозяева постараются проявить себя на фоне сильного соперника. Бакинцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.

    «Зенит»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Петербуржцы находятся на 2 месте в турнирной таблице РПЛ.

    Команда Сергея Семака на 2 очка отстает от «Краснодара». Да и пропускает «Зенит» в среднем почти гол за игру.

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    • Свой последний поединок питерцы провели не лучшим образом. Дома зенитовцы расписали мировую с «Краснодаром» (1:1).

    В июле команда с берегов Невы уже проводила контрольный поединок с бакинцами. Тогда «Зенит» был сильнее (3:1).

    Наверняка гости будут действовать первым номером. Даже при некоторой кадровой ротации команда Семака должна доминировать на поле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Нефтчи» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.90.

    Петербуржцы по всем параметрам выглядят мощнее соперника, что явно продемонстрируют с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Зенита» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.

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    «Нефтчи» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» быстро обуздает бакинцев
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