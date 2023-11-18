«Нефтчи»
Эта команда не блещет в своем чемпионате. Бакинцы по итогам 13 туров находится на скромной 6 позиции.
Причем «Нефтчи» крайне слабо выглядит в плане реализации. Забивает команда в среднем гол за матч: 14 мячей в 13 поединках.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бакинцы в родных стенах уступили «Сумгаиту» со счетом 1:2.
Интересно, что осенней части сезона «нефтяники» лучше играют на выезде, нежели дома. Да и Резван Мирзов в чемпионате еще не отличался ни разу.
И уж точно хозяева постараются проявить себя на фоне сильного соперника. Бакинцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.
«Зенит»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Петербуржцы находятся на 2 месте в турнирной таблице РПЛ.
Команда Сергея Семака на 2 очка отстает от «Краснодара». Да и пропускает «Зенит» в среднем почти гол за игру.
Свой последний поединок питерцы провели не лучшим образом. Дома зенитовцы расписали мировую с «Краснодаром» (1:1).
В июле команда с берегов Невы уже проводила контрольный поединок с бакинцами. Тогда «Зенит» был сильнее (3:1).
Наверняка гости будут действовать первым номером. Даже при некоторой кадровой ротации команда Семака должна доминировать на поле.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.80.
На викторию «Нефтчи» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.90.
Петербуржцы
Наш прогноз — Победа «Зенита» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.