«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 20:00 мск. «Нефтчи» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

Эта команда не блещет в своем чемпионате. Бакинцы по итогам 13 туров находится на скромной 6 позиции.

Причем «Нефтчи» крайне слабо выглядит в плане реализации. Забивает команда в среднем гол за матч: 14 мячей в 13 поединках.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бакинцы в родных стенах уступили «Сумгаиту» со счетом 1:2.

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Интересно, что осенней части сезона «нефтяники» лучше играют на выезде, нежели дома. Да и Резван Мирзов в чемпионате еще не отличался ни разу.

И уж точно хозяева постараются проявить себя на фоне сильного соперника. Бакинцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.

«Зенит»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Петербуржцы находятся на 2 месте в турнирной таблице РПЛ.

Команда Сергея Семака на 2 очка отстает от «Краснодара». Да и пропускает «Зенит» в среднем почти гол за игру.

Свой последний поединок питерцы провели не лучшим образом. Дома зенитовцы расписали мировую с «Краснодаром» (1:1).

В июле команда с берегов Невы уже проводила контрольный поединок с бакинцами. Тогда «Зенит» был сильнее (3:1).

Наверняка гости будут действовать первым номером. Даже при некоторой кадровой ротации команда Семака должна доминировать на поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.80.

На викторию «Нефтчи» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.90.

Петербуржцы по всем параметрам выглядят мощнее соперника, что явно продемонстрируют с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Зенита» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.