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    Здесь не будет места импровизации

    «Динамо» Махачкала — «Тюмень». Ставка (к. 1.81) и прогноз на Первую лигу, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Тюмень»
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    Голкипер «Тюмени» Егор Любаков
    Махачкалинское «Динамо» у себя примет «Тюмень» в матче 19-го тура Первой лиги. Он пройдет 18 ноября, 16:00. «Динамо» Махачкала — «Тюмень»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 18 Ноября 2023 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 16:00 Тюмень Тюмень
  • Россия. ФНЛ
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    «Динамо» Махачкала

    Команда Курбана Бердыева спокойно и рационально решает свои задачи в чемпионате и сейчас располагается в тройке лидеров, которых разделяет между собой всего одно очко.

    В последнем туре махачкалинское «Динамо» в своем стиле уверенно обыграло со счетом 2:0 «СКА-Хабаровск», забив по голу в каждом тайме. После чего сбавила темп, закрыла свободные зоны и уверенно довела матч до итоговой победы.

    «Бело-голубые» имеют очень стабильный состав, который очень редко меняется. Тройка центральных защитников и два крайних выходили во всех матчах турнира с первых минут. Перестановки тренерский штаб делает только в атакующей линии, где имеется небольшой выбор.

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    • «Динамо» играет в очень вязкий и прагматичный футбол, каждый футболист четко знает свой маневр. В общем, типичная игра для команд Курбана Бердыева, где нет места особой импровизации возле своих ворот и в середине поля.

    «Тюмень»

    Команда Игоря Меньшикова в этом сезоне дебютировала в Первой лиге и стала настоящим открытием. Сейчас «Тюмень» возглавляет турнирную таблицу с 35 очками.

    В прошлом туре была обыграна довольно легко «Кубань» со счетом 3:0, которая, как казалось, стала прогрессировать под руководством Вадима Евсеева. Но «Тюмень» легко ее разобрала на винтики, доминируя с первых же минут.

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    Снова «Тюмень» мощно использовала стандартные положения, являясь одной из сильнейших команд лиги в этом компоненте. Состав у команды не сильно претерпел по сравнению с выступлениями во Второй лиге, что еще более удивительно.

    Также стоит сказать, что подопечные Игоря Меньшикова не пропускают уже шесть туров, а вратарь Егор Любаков является одним из сильнейших в лиге. Также как и у «Динамо», здесь очень сыгранная и грамотно играющая линия обороны, почти всегда выступающая в одних и тех же сочетаниях.

    Ставки и прогнозы

    Перед матчем букмекеры считают небольшим фаворитом махачкалинское «Динамо». На его победу дают — 2,15. На «Тюмень» — 3,90. Ничья — 3,10.

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    Матч ожидается очень засушливый, ведь встречаются два самых организованных клуба Первой лиги, а вратари Волк и Любаков имеют больше всего игр без пропущенных мячей в сезоне.

    Вряд ли тут стоит ждать много голов, поэтому отличным вариантом для ставки станет «тотал меньше 2» за 1,81.

    Более рисковые могут попробовать прогноз, что матч завершится со счетом 0:0 за 6,50. Вполне реальный вариант, учитывая стиль игры команды и важность встречи за «шесть очков».

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    «Динамо» Махачкала — «Тюмень»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на футбол. Здесь не будет места импровизации
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