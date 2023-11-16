ОАЭ
Эта команда ныне пребывает на подъеме. Сборная ОАЭ выиграла в четырех своих последних поединках.
Крепкие костариканцы были разгромлены (4:1). А вот не проигрывает команда еще с января, когда ОАЭ минимально уступили Кувейту.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. ОАЭ в контрольной встрече переиграли Ливан (2:1).
А уж скромных непальцев команда обыгрывать просто обязана. Сборная ОАЭ явно непременно постарается стартовать успешно.
И уж наверняка хозяева будут активно и агрессивно атаковать. Вопрос только в том, сколько голов забьют хозяева.
Непал
Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Особенно сложно непальцы противостоят более-менее крепким оппонентам.
Более того, Непал забивает с огромной натугой. В пяти последних поединках игроки команды отличились всего 3 раза.
Последний свой поединок команда провела успешно. Сборная Лаоса была обыграна с минимальным счетом.
А вот Мьянме непальцы уступили (0:1). Да и вообще, стабильности в игре и результатах команды нет даже в первом приближении.
Наверняка Непал будет действовать сугубо от обороны. Гостям будет крайне сложно что-либо предложить в матче с априори более сильным оппонентом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОАЭ предлагают — 1.01.
На викторию Непала дают — 55.00, ничья оценена — в 21.00.
ОАЭ в разы мощнее соперника, и уж
Наш прогноз — Фора ОАЭ -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Фора ОАЭ -5.5 за 4.00.