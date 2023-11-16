ОАЭ сыграет на своем поле с Непалом в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 18:45 мск. ОАЭ — Непал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ОАЭ

Эта команда ныне пребывает на подъеме. Сборная ОАЭ выиграла в четырех своих последних поединках.

Крепкие костариканцы были разгромлены (4:1). А вот не проигрывает команда еще с января, когда ОАЭ минимально уступили Кувейту.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. ОАЭ в контрольной встрече переиграли Ливан (2:1).

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А уж скромных непальцев команда обыгрывать просто обязана. Сборная ОАЭ явно непременно постарается стартовать успешно.

И уж наверняка хозяева будут активно и агрессивно атаковать. Вопрос только в том, сколько голов забьют хозяева.

Непал

Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Особенно сложно непальцы противостоят более-менее крепким оппонентам.

Более того, Непал забивает с огромной натугой. В пяти последних поединках игроки команды отличились всего 3 раза.

Последний свой поединок команда провела успешно. Сборная Лаоса была обыграна с минимальным счетом.

А вот Мьянме непальцы уступили (0:1). Да и вообще, стабильности в игре и результатах команды нет даже в первом приближении.

Наверняка Непал будет действовать сугубо от обороны. Гостям будет крайне сложно что-либо предложить в матче с априори более сильным оппонентом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОАЭ предлагают — 1.01.

На викторию Непала дают — 55.00, ничья оценена — в 21.00.

ОАЭ в разы мощнее соперника, и уж точно постарается начать второй этап квалификации с яркой виктории .

Наш прогноз — Фора ОАЭ -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Фора ОАЭ -5.5 за 4.00.