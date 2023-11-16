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    Сборная ОАЭ сметет непальцев

    ОАЭ — Непал. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ОАЭ — Непал
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    Сборная ОАЭ
    ОАЭ сыграет на своем поле с Непалом в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 18:45 мск. ОАЭ — Непал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ОАЭ

    Эта команда ныне пребывает на подъеме. Сборная ОАЭ выиграла в четырех своих последних поединках.

    Крепкие костариканцы были разгромлены (4:1). А вот не проигрывает команда еще с января, когда ОАЭ минимально уступили Кувейту.

    Свой последний поединок команда провела продуктивно. ОАЭ в контрольной встрече переиграли Ливан (2:1).

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    А уж скромных непальцев команда обыгрывать просто обязана. Сборная ОАЭ явно непременно постарается стартовать успешно.

    И уж наверняка хозяева будут активно и агрессивно атаковать. Вопрос только в том, сколько голов забьют хозяева.

    Непал

    Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Особенно сложно непальцы противостоят более-менее крепким оппонентам.

    Более того, Непал забивает с огромной натугой. В пяти последних поединках игроки команды отличились всего 3 раза.

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    • Последний свой поединок команда провела успешно. Сборная Лаоса была обыграна с минимальным счетом.

    А вот Мьянме непальцы уступили (0:1). Да и вообще, стабильности в игре и результатах команды нет даже в первом приближении.

    Наверняка Непал будет действовать сугубо от обороны. Гостям будет крайне сложно что-либо предложить в матче с априори более сильным оппонентом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОАЭ предлагают — 1.01.

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    На викторию Непала дают — 55.00, ничья оценена — в 21.00.

    ОАЭ в разы мощнее соперника, и уж точно постарается начать второй этап квалификации с яркой виктории.

    Наш прогноз — Фора ОАЭ -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Фора ОАЭ -5.5 за 4.00.

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    ОАЭ — Непал: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Сборная ОАЭ сметет непальцев
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