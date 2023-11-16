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    Оман начнет групповой этап с разгрома?

    Оман — Тайвань. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация чемпионата мира 2026 года, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Оман — Тайвань
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    Сборная Омана
    Оман сыграет на своем поле Тайвань в рамках 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026 года. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 18:00 мск. Оман — Тайвань: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оман

    Эта команда точно будет претендовать на выход в следующий этап квалификации. Сборная Омана отлично проявила себя в товарищеских матчах и в турнире САФА. С этого момента команда начнет путь в квалификации чемпионата мира.

    В сентябре этого года Оман провел 2 товарищеских матча. В одной из встреч команда обыграла сборную Палестины (2:1), обеспечив себе преимущество уже в 1-м тайме.

    В последнем поединке Оман встречался со сборной США и провалилась. В том матче у сборной не было ни единого шанса, нанеся только один удар в створ ворот.

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    К слову, на турнире САФА Оман занял 3-е место, выиграв последний матч за призовое место у Кыргызстана (1:0), забив решающий гол на 71-й минуте. Сможет ли сборная вновь показать хороший результат уже в квалификации ЧМ? Предстоящий матч покажет уровень Омана.

    Тайвань

    Сборной Тайвани будет тяжело выбраться из группы в квалификации ЧМ, ведь команда считается одним из аутсайдеров, среди других сборных. Тем не менее, у Тайвани все равно будут шансы зацепиться за результат, хоть и не большие.

    Для того, чтобы пробиться на групповую стадию квалификации сборная сначала прошла Восточный Тимор, обыграв соперника с общим счетом 7:0 по сумме двух встреч.

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    • До этих матчей Тайвань провел 4 товарищеских поединка, в которых отлично себя проявил, но соперники были такого же уровня, что и Тайвань. За этот период команда проиграла только Сингапуру (1:3), дважды сыграла вничью и обыграла Филиппины (3:2).

    В предстоящем матче у команды не так много шансов, ведь Оман слишком хорош в последнее время. К слову, Тайвань и Оман за всю свою историю дважды встречались между собой, и во всех случаях «красно-синие» проигрывали (1:2 и 1:7).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Омана предлагают — 1.05.

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    На викторию Тайвани дают — 29.00, ничья оценена — в 9.50.

    Оман наголову сильнее Тайвани. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу, а матч получится результативным.

    Наш прогноз — Тотал 4.5 больше Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Победа Омана с форой (-3.5) за 2.18.

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    Оман — Тайвань: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Оман начнет групповой этап с разгрома?
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