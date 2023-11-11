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    «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд. Ставка (к. 3.77) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 11 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд
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    Марко Ройс
    11 ноября в матче 11-го тура чемпионата Германии сыграют «Штутгарт» и «Боруссия» Дортмунд. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Ноября 2023 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 17:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» отлично проводит нынешний сезон. На данный момент клуб находится в топ-3. «Швабы» набрали 21 очко в 10 встречах.

    5 ноября «Штутгарт» разочаровал поклонников в игре с «Хайденхаймом». Команда неожиданно уступила новичку Бундеслиги со счетом 0:2. Теперь нужно реабилитироваться, хотя предстоящий соперник очень сложный.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Боруссия Д

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    «Штутгарт» давно не побеждал «Боруссию» в очной дуэли. Последний раз такое произошло в 2020 году. Тогда «швабы» в Дортмунде разгромили «шмелей» 5:1.

    Все прогнозы на футбол

    В нынешнем сезоне «Штутгарт» дома потерпел только одно поражение. 28 октября команда на своем поле не справилась с «Хоффенхаймом» (2:3).

    «Боруссия» Дортмунд

    В минувшем сезоне «Боруссия» была близка к тому, чтобы стать чемпионом, но провалила заключительный тур. Этот сезон пока складывается для команды непросто.

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    • Дортмундский клуб после 10 туров располагается на 4-й позиции. Команда набрала 21 очко.

    «Боруссии» нельзя терять очки. Сейчас отставание от лидирующего «Байера» составляет 7 очков. Потом наверстывать упущенное будет очень сложно.

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    «Шмели» в чемпионате Германии-2023/24 еще ни разу не проигрывали в гостях. У команды в четырех выездных матчах зафиксированы две победы и две ничьи.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Штутгарта» можно поставить за 2.60. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.67. Ничья оценена — в 3.77.

    Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.77.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.79.

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    «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка (3.77), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Командам не удастся выявить сильнейшего
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