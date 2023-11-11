11-го ноября в матче 15-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Локомотив» и «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

После 14-и туров команда Михаила Галактионова занимает 7-е место в таблице РПЛ, отставая от 3-ки лидеров лишь на 3 балла. В нынешнем сезоне «железнодорожники» играют не очень стабильно, но в предстоящем матче с «Ахматом» будут явными фаворитами.

Еще по ходу прошлого сезона в «Локомотив» перешел Артем Дзюба, который сразу же начал забивать один гол за другим, но в сезоне 2023/2024 этот пыл подутих. За 12 встреч в нынешнем сезоне Дзюба забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

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В последних 5-и матчах РПЛ «Локомотив» выиграл только у «Пари НН» (1:0), трижды сыграл вничью и проиграл «Ростову» (0:1). За этот период команда забила 4 гола при таком же количестве пропущенных.

Все прогнозы на РПЛ

В последнем туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), а единственный гол «железнодорожников» как раз забил Дзюба.

Стоит отметить, что игра «Локомотива» на своем поле далека от идеала. Команда занимает всего 11-е место в лиге по этому показателю, набрав 10 очков в 7-и поединках.

«Ахмат»

Еще в прошлом сезоне грозненская команда билась за лидерские позиции в чемпионате, а уже сейчас «Ахмат» борется за выживание, занимая 14-е место с 12-ю очками в активе. В нынешнем сезоне команда подверглась изменениям, которые пока не дают результат.

Стоит отметить, что «Ахмат» не так много забил — 14 голов за 14 встреч при 19-и пропущенных. Да и к тому же, в последних матчах у грозненской команды продолжается черная полоса.

«Ахмат» проиграл 5 последних встреч, пропустив за этот период 12 голов при 4-х забитых. В последнем туре грозненцы на своем поле уступили «Факелу» (1:2), пропустив решающий гол на 90+3-й минуте встречи.

Последняя очная встреча между «Ахматом» и «Локомотивом» состоялась в марте этого года. В том матче грозненцы проиграли «железнодорожникам» со счетом 0:1. К тому же, «Ахмат» играл в большинстве с 20-й минуты, но так и не сумел воспользоваться преимуществом.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Локомотив», коэффициент на победу которого равен 1.94. Успех «Ахмата» оценивается в 3.80, ничья — в 3.80.

Можно предположить, что в предстоящем матче «Локомотив» будет играть первым номером и заберет свои очки.

Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ахмата» 0.5 меньше за 2.89.

Еще один вариант ставки — Победа «Локомотива» за 1.94.