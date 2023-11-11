ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти» ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема
    Все новости спорта

    Сможет ли «Локомотив» одолеть «Ахмат»?

    «Локомотив» — «Ахмат». Ставка (к. 2.89) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 11 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Артём Дзюба Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба — нападающий «Локомотива»
    11-го ноября в матче 15-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Локомотив» и «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Ноября 2023 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •

    «Локомотив»

    После 14-и туров команда Михаила Галактионова занимает 7-е место в таблице РПЛ, отставая от 3-ки лидеров лишь на 3 балла. В нынешнем сезоне «железнодорожники» играют не очень стабильно, но в предстоящем матче с «Ахматом» будут явными фаворитами.

    Еще по ходу прошлого сезона в «Локомотив» перешел Артем Дзюба, который сразу же начал забивать один гол за другим, но в сезоне 2023/2024 этот пыл подутих. За 12 встреч в нынешнем сезоне Дзюба забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Коэффициенты матча Локомотив — Ахмат

    1X2Новым игрокам
  • 1.853.954.10Бонус$9500
    •

    В последних 5-и матчах РПЛ «Локомотив» выиграл только у «Пари НН» (1:0), трижды сыграл вничью и проиграл «Ростову» (0:1). За этот период команда забила 4 гола при таком же количестве пропущенных.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последнем туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), а единственный гол «железнодорожников» как раз забил Дзюба.

    Стоит отметить, что игра «Локомотива» на своем поле далека от идеала. Команда занимает всего 11-е место в лиге по этому показателю, набрав 10 очков в 7-и поединках.

    «Ахмат»

    Еще в прошлом сезоне грозненская команда билась за лидерские позиции в чемпионате, а уже сейчас «Ахмат» борется за выживание, занимая 14-е место с 12-ю очками в активе. В нынешнем сезоне команда подверглась изменениям, которые пока не дают результат.

    Стоит отметить, что «Ахмат» не так много забил — 14 голов за 14 встреч при 19-и пропущенных. Да и к тому же, в последних матчах у грозненской команды продолжается черная полоса.

  • Лига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти»
  • Вспоминаем яркие моменты прошедшего тура и рассматриваем самые животрепещущие вопросы
  • Сегодня

    • «Ахмат» проиграл 5 последних встреч, пропустив за этот период 12 голов при 4-х забитых. В последнем туре грозненцы на своем поле уступили «Факелу» (1:2), пропустив решающий гол на 90+3-й минуте встречи.

    Последняя очная встреча между «Ахматом» и «Локомотивом» состоялась в марте этого года. В том матче грозненцы проиграли «железнодорожникам» со счетом 0:1. К тому же, «Ахмат» играл в большинстве с 20-й минуты, но так и не сумел воспользоваться преимуществом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Локомотив», коэффициент на победу которого равен 1.94. Успех «Ахмата» оценивается в 3.80, ничья — в 3.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Можно предположить, что в предстоящем матче «Локомотив» будет играть первым номером и заберет свои очки.

    Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ахмата» 0.5 меньше за 2.89.

    Еще один вариант ставки — Победа «Локомотива» за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шевченко — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Колос — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Гомель — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шальке — Эльверсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Локомотив» одолеть «Ахмат»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры