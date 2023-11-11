ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти» ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Хетафе» в топ-10 Примеры?

    «Гранада» — «Хетафе». Прогноз и ставка (к. 2.95) на футбол 11 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Хетафе Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Хетафе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хетафе» не проигрывает семь матчей кряду
    11 ноября в стартовом поединке 13-го тура испанской Примеры «Гранада» на своем поле сыграет против «Хетафе». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Гранада» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 11 Ноября 2023 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 20:30 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
    •

    «Гранада»

    Команда из одноименного города, которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, стартовала в Примере не очень хорошо. «Гранада» в 11 матчах добыл только одну победу, трижды сыграл вничью и семь раз проиграл.

    Андалузцы смогли 17 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целый 29 мячей. В итоге «граны» имеют в своем активе лишь шесть очков и занимают 19-е место в турнирной таблице.

    Коэффициенты матча Гранада — Хетафе

    1X2Новым игрокам
  • 2.553.203.00Бонус$9500
    •

    «Насриды» на три пункта отстают от спасительной, 17-й позиции, которую занимает «Мальорка». На прошлой неделе они также вышли во 2-й раунд Кубка Испании, разгромив «Арозу» (3:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних 10 поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при шести поражениях и трех ничьих, так что хозяевам будет сложно выиграть.

    «Хетафе»

    «Горожане» — одна из самых ничейных команд лиги на данный момент, так как на ее счету 6 ничьих. Получается, что почти половина набранных баллов была собрана благодаря таким результатам.

    «Хетафе» редко выигрывает — всего лишь тремя победами может похвастаться клуб из одноименного города. Всего в активе хозяев 15 очков, с которыми они занимают 11-е место.

  • Незаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема
  • Полузащитник сборной Англии стал незаменимым для «Лос Бланкос» — и это проблема
  • 08/11/2023

    • Кроме того, «асулонес» вышел во второй раунд Кубка Испании. На предыдущей стадии они поглумились над заштатной «Тардиентой» с оглушительным счетом 12:0.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков при двух победах в последних матчах и пяти ничьих, так что гости имеют неплохие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Гранаду», коэффициент на победу которой равен 2,55. Успех «Хетафе» оценивается в 2,95, ничья — в 3,25.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трех из четырех последних матчей хозяева проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Хетафе» выиграет за 2,95.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,81, ведь в трех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шевченко — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Колос — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Гомель — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шальке — Эльверсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гранада» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Хетафе» в топ-10 Примеры?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры