11 ноября в стартовом поединке 13-го тура испанской Примеры «Гранада» на своем поле сыграет против «Хетафе». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Гранада» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

Команда из одноименного города, которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, стартовала в Примере не очень хорошо. «Гранада» в 11 матчах добыл только одну победу, трижды сыграл вничью и семь раз проиграл.

Андалузцы смогли 17 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целый 29 мячей. В итоге «граны» имеют в своем активе лишь шесть очков и занимают 19-е место в турнирной таблице.

Коэффициенты матча Гранада — Хетафе 1X2Новым игрокам 2.553.203.00Бонус$9500

«Насриды» на три пункта отстают от спасительной, 17-й позиции, которую занимает «Мальорка». На прошлой неделе они также вышли во 2-й раунд Кубка Испании, разгромив «Арозу» (3:0).

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В последних 10 поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при шести поражениях и трех ничьих, так что хозяевам будет сложно выиграть.

«Хетафе»

«Горожане» — одна из самых ничейных команд лиги на данный момент, так как на ее счету 6 ничьих. Получается, что почти половина набранных баллов была собрана благодаря таким результатам.

«Хетафе» редко выигрывает — всего лишь тремя победами может похвастаться клуб из одноименного города. Всего в активе хозяев 15 очков, с которыми они занимают 11-е место.

Кроме того, «асулонес» вышел во второй раунд Кубка Испании. На предыдущей стадии они поглумились над заштатной «Тардиентой» с оглушительным счетом 12:0.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков при двух победах в последних матчах и пяти ничьих, так что гости имеют неплохие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Гранаду», коэффициент на победу которой равен 2,55. Успех «Хетафе» оценивается в 2,95, ничья — в 3,25.

В трех из четырех последних матчей хозяева проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Хетафе» выиграет за 2,95.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,81, ведь в трех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.