ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндж Постекоглу«Мы такие, какие есть, приятель». Почему «Тоттенхэм» стал сильнее после разгрома от «Челси» Криштиану РоналдуДутые рекорды. Почему Кришиану Роналду не забил ни одного гола за сборную Португалии Ига СвентекДоминирование и рекорд Свентек, капитуляция Соболенко и сенсационный триумф Звонаревой
    Все новости спорта

    Звезды «Фенербахче» покажут свой класс

    «Лудогорец» — «Фенербахче». Прогноз и ставка (к. 1.77) на Лигу конференций 9 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Лудогорец Прогнозы на Фенербахче Прогнозы на Футбол Турции Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Фенербахче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Форвард «Фенера» Эдин Джеко
    Болгарский «Лудогорец» на своем поле принимает турецкий «Фенербахче» в рамках 4-го тура Лиги конференций. Матч пройдет 9 ноября, 23:00 (мск). «Лудогорец» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа H 09 Ноября 2023 года
    Лудогорец
  • Лига конференций. Группа H
    •  Лудогорец 23:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
    •

    «Лудогорец»

    Болгарский клуб не очень удачно провел первый круг Лиги конференции, набрав всего три очка. Лишь в первом матче был обыгран «Спартак» Трнава (4:0), а затем последовали два поражения от главных конкурентов.

    Первый матч в Турции завершился поражением «Лудогорца» со счетом 1:3. Соперник был сильнее с первых минут и заслуженно взял три очка. В чемпионате Болгарии команда сейчас располагается на третьем месте.

    Коэффициенты матча Лудогорец — Фенербахче

    1X2Новым игрокам
  • 3.904.001.90Бонус$9500
    •

    Недавно в «Лудогорце» произошла смена главного тренера. Им стал Георги Дерменджиев, ранее возглавлявший клуб с 2014 по 2017 год, а затем перешедший на работу в национальную сборную.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Под его руководством «Лудогорец» успел одержать уже две победы в чемпионате. Сначала был обыгран «Хебр» (3:1), а затем «Крумовград» (1:0). Состав у «Лудогорца» очень интернациональный, много легионеров (около 90%), многие из них рассматривают клуб как трамплин в более сильный чемпионат.

    «Фенербахче»

    Турецкий клуб уверенно возглавляет группу Н со 100% результатом. Были обыграны «Норшелланд» (3:1), «Спартак» Трнава (2:1), «Лудогорец» (3:1). В матче третьего тура «Фенербхаче» спокойно обыграл болгарский клуб, не особо форсируя события на футбольном поле.

    Дублем отметился словенский полузащитник Миха Зайц, которые несколько неплохих сезонов провел в Серии А, еще один гол у Миши Батшуайи (Челси, Марсель, Боруссия Дортмунд, Валенсия). Также мяч в свои ворота забил экс-игрок ЦСКА Родригао Бекао.

  • Что смотреть в ноябре: Римское дерби, «Ман Сити» — «Ливерпуль», ключевые матчи отбора ЛЧ и Евро-2024
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в ноябре
  • 05/11/2023

    • В чемпионате Турции «Фенербахче» продолжает борьбу за лидерство со своим извечным соперником «Галатасараем», отставая от него лишь на очко. В последнем туре команда потерпела поражение на своем поле от «Трабзонспора» со счетом 2:3.

    Дублем отметился экс-капитан «Аякса» Душан Тадич, перебравшийся в Турцию этим летом. Вообще состав у «Фенербахче» очень мощный. Там есть такие известные легионеры, как Эдин Джеко, Фред, Себастьян Шиманьский, так и турецкие звезды Дженгиз Ундер, Эмре Мор, Ферди Кариоглу.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры считают фаворитом «Фенербахче». На его победу дают — 1,77. На «Лудогорец» — 4,50. Ничья — 4,10.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Команды находятся в разной весовой категории и решают абсолютно разные задачи. Турецкий клуб фактически выиграл группу Н и наверняка решит закрепить свой успех в Разграде, взяв три очка и за два тура выиграв свой квартет.

    По нашему мнению, «Фенербахче» не должен испытать никаких проблем в игре с «Лудогорцем». В команде нет серьезных потерь, состав очень сильный. Поэтому отличным вариантом для ставки станет чистая победа «Фенербахче» за 1,77.

    В качестве гораздо более рискового варианта можно попробовать прогноз на «победу Фенербхаче плюс тотал больше 3,5» за 3,45. Болгарский клуб будет идти вперед перед своими болельщиками, им надо набирать очки, а в составе гостей много быстрых и техничных футболистов, которые будут врываться в свободные зоны.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Адмирал — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Валькуж — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Эрбер — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бублик — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  3.01
  • Прогноз на матч Урарту — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лекко — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Палермо — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Наполи — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.60
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лудогорец» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Звезды «Фенербахче» покажут свой класс
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры