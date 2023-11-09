Болгарский «Лудогорец» на своем поле принимает турецкий «Фенербахче» в рамках 4-го тура Лиги конференций. Матч пройдет 9 ноября, 23:00 (мск). «Лудогорец» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

Болгарский клуб не очень удачно провел первый круг Лиги конференции, набрав всего три очка. Лишь в первом матче был обыгран «Спартак» Трнава (4:0), а затем последовали два поражения от главных конкурентов.

Первый матч в Турции завершился поражением «Лудогорца» со счетом 1:3. Соперник был сильнее с первых минут и заслуженно взял три очка. В чемпионате Болгарии команда сейчас располагается на третьем месте.

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Недавно в «Лудогорце» произошла смена главного тренера. Им стал Георги Дерменджиев, ранее возглавлявший клуб с 2014 по 2017 год, а затем перешедший на работу в национальную сборную.

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Под его руководством «Лудогорец» успел одержать уже две победы в чемпионате. Сначала был обыгран «Хебр» (3:1), а затем «Крумовград» (1:0). Состав у «Лудогорца» очень интернациональный, много легионеров (около 90%), многие из них рассматривают клуб как трамплин в более сильный чемпионат.

«Фенербахче»

Турецкий клуб уверенно возглавляет группу Н со 100% результатом. Были обыграны «Норшелланд» (3:1), «Спартак» Трнава (2:1), «Лудогорец» (3:1). В матче третьего тура «Фенербхаче» спокойно обыграл болгарский клуб, не особо форсируя события на футбольном поле.

Дублем отметился словенский полузащитник Миха Зайц, которые несколько неплохих сезонов провел в Серии А, еще один гол у Миши Батшуайи (Челси, Марсель, Боруссия Дортмунд, Валенсия). Также мяч в свои ворота забил экс-игрок ЦСКА Родригао Бекао.

В чемпионате Турции «Фенербахче» продолжает борьбу за лидерство со своим извечным соперником «Галатасараем», отставая от него лишь на очко. В последнем туре команда потерпела поражение на своем поле от «Трабзонспора» со счетом 2:3.

Дублем отметился экс-капитан «Аякса» Душан Тадич, перебравшийся в Турцию этим летом. Вообще состав у «Фенербахче» очень мощный. Там есть такие известные легионеры, как Эдин Джеко, Фред, Себастьян Шиманьский, так и турецкие звезды Дженгиз Ундер, Эмре Мор, Ферди Кариоглу.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры считают фаворитом «Фенербахче». На его победу дают — 1,77. На «Лудогорец» — 4,50. Ничья — 4,10.

Команды находятся в разной весовой категории и решают абсолютно разные задачи. Турецкий клуб фактически выиграл группу Н и наверняка решит закрепить свой успех в Разграде, взяв три очка и за два тура выиграв свой квартет.

По нашему мнению, «Фенербахче» не должен испытать никаких проблем в игре с «Лудогорцем». В команде нет серьезных потерь, состав очень сильный. Поэтому отличным вариантом для ставки станет чистая победа «Фенербахче» за 1,77.

В качестве гораздо более рискового варианта можно попробовать прогноз на «победу Фенербхаче плюс тотал больше 3,5» за 3,45. Болгарский клуб будет идти вперед перед своими болельщиками, им надо набирать очки, а в составе гостей много быстрых и техничных футболистов, которые будут врываться в свободные зоны.