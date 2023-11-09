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    ЛАСК — «Юнион». Прогноз и ставка (к. 1.75) на Лигу Европы 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЛАСК — «Юнион»
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    «Юнион»
    Австрийский ЛАСК на своем поле сыграет против бельгийского «Юниона» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы квартета Е. Игра состоится 9 ноября и начнется в 20:45 по мск. ЛАСК — «Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 09 Ноября 2023 года
    ЛАСК
  • Линц
    •  ЛАСК 20:45 Юнион Юнион
  • Брюссель
    •

    ЛАСК

    У ЛАСКа в трех играх этого розыгрыша Лиги Европы зачетных пунктов не набрал и закономерно идет последним в квартете, отставая от вышестоящей команды на четыре очка.

    Австрийский клуб начал данный турнир с домашнего фиаско от «Ливерпуля» 1:3, во втором туре он на выезде уступил 0:1 «Тулузе», а в прошлом игровом дне проиграл в гостях предстоящему противнику 1:2.

    На выходных коллектив из города Линц в родных стенах справился со «Штурмом» 3:1 в матче чемпионата Австрии, где он идет третьим в таблице, уступая четыре пункта первому «Зальцбургу».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Стоит отметить, что ЛАСК за последние семь поединков во всех турнирах не смог отличиться только в одном из них. У проиграл он только раз в этом отрезке.

    «Юнион»

    «Юнион» с четырьмя зачетными пунктами находится на второй строке в своей группе. Первой позиции он проигрывает много, а третью опережает лишь по разнице мячей.

    Коллектив из Брюсселя в первом туре поделил дома очки с «Тулузой» 1:1, затем он в Англии проиграл 0:2 «Ливерпулю», а в прошлом игровом дне на своем поле справился как раз с ЛАСКом 2:1.

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  • 06/11/2023

    • В чемпионате Бельгии «Юнион» уверенно лидирует, обходя ближайшего преследователя на четыре очка. Накануне этой игры они переиграли дома «Брюгге» 2:1.

    И данная виктория стала для «Юниона» шестой подряд в официальных матчах. Причем все эти встречи в этот период носили верховой характер.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Юниона» предлагают — 2.14.

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    На викторию ЛАСКа дают — 3.56, ничья оценена — в 3.75.

    Ставим в этой игре на тотал больше, так как обе команды исповедуют атакующий футбол, да и турнирное положение обязывает их играть только на победу.

    И также еще рекомендуем ставить на викторию бельгийцев, которые набрали прекрасный ход.

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    ЛАСК — «Юнион»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Встреча обещает быть результативной
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