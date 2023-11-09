ЛАСК
У ЛАСКа в трех играх этого розыгрыша Лиги Европы зачетных пунктов не набрал и закономерно идет последним в квартете, отставая от вышестоящей команды на четыре очка.
Австрийский клуб начал данный турнир с домашнего фиаско от «Ливерпуля» 1:3, во втором туре он на выезде уступил 0:1 «Тулузе», а в прошлом игровом дне проиграл в гостях предстоящему противнику 1:2.
На выходных коллектив из города Линц в родных стенах справился со «Штурмом» 3:1 в матче чемпионата Австрии, где он идет третьим в таблице, уступая четыре пункта первому «Зальцбургу».
Календарь и таблица Лиги Европы
Стоит отметить, что ЛАСК за последние семь поединков во всех турнирах не смог отличиться только в одном из них. У проиграл он только раз в этом отрезке.
«Юнион»
«Юнион» с четырьмя зачетными пунктами находится на второй строке в своей группе. Первой позиции он проигрывает много, а третью опережает лишь по разнице мячей.
Коллектив из Брюсселя в первом туре поделил дома очки с «Тулузой» 1:1, затем он в Англии проиграл 0:2 «Ливерпулю», а в прошлом игровом дне на своем поле справился как раз с ЛАСКом 2:1.
В чемпионате Бельгии «Юнион» уверенно лидирует, обходя ближайшего преследователя на четыре очка. Накануне этой игры они переиграли дома «Брюгге» 2:1.
И данная виктория стала для «Юниона» шестой подряд в официальных матчах. Причем все эти встречи в этот период носили верховой характер.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Юниона» предлагают — 2.14.
На викторию ЛАСКа дают — 3.56, ничья оценена — в 3.75.
Ставим в этой игре на тотал больше, так как обе команды исповедуют атакующий футбол, да и турнирное положение обязывает их играть только на победу.
И также еще рекомендуем ставить на викторию бельгийцев, которые набрали прекрасный ход.