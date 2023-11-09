Австрийский ЛАСК на своем поле сыграет против бельгийского «Юниона» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы квартета Е. Игра состоится 9 ноября и начнется в 20:45 по мск. ЛАСК — «Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЛАСК

У ЛАСКа в трех играх этого розыгрыша Лиги Европы зачетных пунктов не набрал и закономерно идет последним в квартете, отставая от вышестоящей команды на четыре очка.

Австрийский клуб начал данный турнир с домашнего фиаско от «Ливерпуля» 1:3, во втором туре он на выезде уступил 0:1 «Тулузе», а в прошлом игровом дне проиграл в гостях предстоящему противнику 1:2.

На выходных коллектив из города Линц в родных стенах справился со «Штурмом» 3:1 в матче чемпионата Австрии, где он идет третьим в таблице, уступая четыре пункта первому «Зальцбургу».

Календарь и таблица Лиги Европы

Стоит отметить, что ЛАСК за последние семь поединков во всех турнирах не смог отличиться только в одном из них. У проиграл он только раз в этом отрезке.

«Юнион»

«Юнион» с четырьмя зачетными пунктами находится на второй строке в своей группе. Первой позиции он проигрывает много, а третью опережает лишь по разнице мячей.

Коллектив из Брюсселя в первом туре поделил дома очки с «Тулузой» 1:1, затем он в Англии проиграл 0:2 «Ливерпулю», а в прошлом игровом дне на своем поле справился как раз с ЛАСКом 2:1.

В чемпионате Бельгии «Юнион» уверенно лидирует, обходя ближайшего преследователя на четыре очка. Накануне этой игры они переиграли дома «Брюгге» 2:1.

И данная виктория стала для «Юниона» шестой подряд в официальных матчах. Причем все эти встречи в этот период носили верховой характер.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Юниона» предлагают — 2.14.

На викторию ЛАСКа дают — 3.56, ничья оценена — в 3.75.

Ставим в этой игре на тотал больше, так как обе команды исповедуют атакующий футбол, да и турнирное положение обязывает их играть только на победу.

И также еще рекомендуем ставить на викторию бельгийцев, которые набрали прекрасный ход.