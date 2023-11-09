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    «Ференцварош» — «Генк». Прогноз и ставка (к. 3.25) на Лигу конференций 9 ноября 2023 года

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    «Генк» — «Ференцварош». Лига конференций 2023/2024
    В четверг, 9 ноября венгерский «Ференцварош» на своем поле примет бельгийский «Генк». Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 20:45 (мск). «Ференцварош» — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 09 Ноября 2023 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 20:45 Генк Генк
  • Лига конференций. Группа F
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    «Ференцварош»

    Из лазарета венгерского клуба в строй вернулись Нгуен и Трао. Однако еще два футболиста, которые остались на больничной койке «Ференцвароша». Это Халмай и Варга, которые получили травмы колена и подколенного сухожилия соответственно.

    В Лиге конференций венгерский клуб заработал 5 очков. Сначала была победа над сербским «Чукарички» (3:1), а затем «Ференцварош» дважды обменялся голами с «Фиорентиной» (2:2).

    Коэффициенты матча Ференцварош — Генк

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    В третьем туре еврокубка «Ференцварош» разошелся миром с бельгийским «Генком» (0:0).

    В чемпионате Венгрии «Ференцварош» занимает 1 место, набрав 25 очков. В прошедшем 12-м туре внутреннего первенства лидер венгерского первенства проиграл команде «Кечкемет» (1:2). Этот поражение позволило сопернику — ФК «Пакш» догнать «Ференцварош» в турнирной таблице.

    «Генк»

    В предстоящей игре Лиги конференций в составе «Генка» не сыграет Толуваласе Арокодаре. Нигерийский нападающий бельгийского клуба получил красную карточку в поединке 3-го тура против «Ференцвароша». С поля игрок удалился на 16-й минуте. Сама встреча завершилась нулевой ничьей.

    После трех матчей «Генк» одержал одну победу и две встречи завершил вничью. Была победа над клубом «Чукарички» (2:0), а с «Фиорентиной» была зафиксирована результативная ничья (2:2).

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    • На данный момент «Генк» занимает третье место в своей группе, набрав 5 баллов. Столько же очков заработали «Фиорентина» и «Ференцварош».

    В чемпионате Бельгии «Генк» провёл матч 13-го тура, уступив в гостях «Антверпену» (2:3). В турнирной таблице бельгийской Про-лиги «Генк» занимает 5 место. В активе команды 21 набранное очко.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры уверены в успех венгерской команды. На победу «Ференцвароша» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью оценивают в 3.52, а победу «Генка» — за 2.80.

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    Прогноз: «Ференцварош» сейчас силен, однако «Генк» может снова дать бой венгерскому визваи. Ставим на то, что соперники сыграют по низам.

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    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 3.25.

    Альтернативный прогноз: Свой гол «Ференцварош» забьет, чего только стоят домашние трибуны.

    Альтернативная ставка: Фора «Ференцвароша» (-1) с коэффициентом 3.50.

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    «Ференцварош» — «Генк»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Кто возглавит группу F после матча?
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