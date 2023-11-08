«Васко да Гама»
«Васко да Гама», который только вернулся из Серии Б, рискует по итогам этого сезона вновь покинуть элиту. За семь туров до финиша клуб идет с 34 очками в зоне вылета, уступая три пункта безопасной строке.
«Адмиралы» за всю турнирную дистанцию смогли добыть только девять викторий, семь встреч они еще свели вничью и 15 раз проиграли, забили 32 гола при 42 пропущенных.
В минувшем туре «черно-белые» на выезде смогли одолеть середняка «Куябу» со счетом 2:0. И этой победой они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды уступали.
На своем поле «Васко да Гама» выиграл шесть матчей из 15 проведенных, семь раз он еще терпел фиаско и расписал два мировых результата.
«Ботафого»
С 59 набранными очками «Ботафого» лидирует в турнирной таблице бразильской Серии А. У второго «Палмейраса» столько же баллов, но на две проведенные игры больше.
«Одинокая звезда» выиграли в текущем первенстве 18 поединков из 30 сыгранных, пять матчей они еще свели вничью и семь раз проиграли, забила команда 48 голов при 23 пропущенных.
«Победоносные» не могут выиграть вот уже на протяжении трех туров. Начали они эту серию с мировой, а продолжили двумя домашними фиаско — 0:1 от «Куябы» и 3:4 от «Палмейраса».
Вне родных стен «Ботафого» в этом чемпионате добился семи викторий в 14 поединках, три матча еще свел вничью и четыре раза уходил с поля поверженным.
В первом круге «Ботафого» на своем поле обыграл «Васко да Гама» со счетом 2:0. При своих же зрителях «адмиралы» выиграли у предстоящего противника только раз за минувшие пять встреч при трех фиаско.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Васко да Гама» предлагают — 2.40.
На викторию «Ботафого» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.30.
Прогнозируем, что этот поединок получиться нерезультативным, так как обе команды вряд ли будут сильно рисковать и раскрываться. Наверняка они уделят больше внимания удачной игре у своих ворот.
И также не исключаем, что победитель в дерби Рио-де-Жанейро так выявлен и не будет, и команды разделят между собой очки.