В 32-м туре бразильской Серии А «Васко да Гама» на своем поле сразится против «Ботафого». Встреча пройдет в ночь на 7 ноября, начало — в 01:00 по мск. «Васко да Гама» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Васко да Гама»

«Васко да Гама», который только вернулся из Серии Б, рискует по итогам этого сезона вновь покинуть элиту. За семь туров до финиша клуб идет с 34 очками в зоне вылета, уступая три пункта безопасной строке.

«Адмиралы» за всю турнирную дистанцию смогли добыть только девять викторий, семь встреч они еще свели вничью и 15 раз проиграли, забили 32 гола при 42 пропущенных.

В минувшем туре «черно-белые» на выезде смогли одолеть середняка «Куябу» со счетом 2:0. И этой победой они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды уступали.

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На своем поле «Васко да Гама» выиграл шесть матчей из 15 проведенных, семь раз он еще терпел фиаско и расписал два мировых результата.

«Ботафого»

С 59 набранными очками «Ботафого» лидирует в турнирной таблице бразильской Серии А. У второго «Палмейраса» столько же баллов, но на две проведенные игры больше.

«Одинокая звезда» выиграли в текущем первенстве 18 поединков из 30 сыгранных, пять матчей они еще свели вничью и семь раз проиграли, забила команда 48 голов при 23 пропущенных.

«Победоносные» не могут выиграть вот уже на протяжении трех туров. Начали они эту серию с мировой, а продолжили двумя домашними фиаско — 0:1 от «Куябы» и 3:4 от «Палмейраса».

Вне родных стен «Ботафого» в этом чемпионате добился семи викторий в 14 поединках, три матча еще свел вничью и четыре раза уходил с поля поверженным.

В первом круге «Ботафого» на своем поле обыграл «Васко да Гама» со счетом 2:0. При своих же зрителях «адмиралы» выиграли у предстоящего противника только раз за минувшие пять встреч при трех фиаско.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Васко да Гама» предлагают — 2.40.

На викторию «Ботафого» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.30.

Прогнозируем, что этот поединок получиться нерезультативным, так как обе команды вряд ли будут сильно рисковать и раскрываться. Наверняка они уделят больше внимания удачной игре у своих ворот.

И также не исключаем, что победитель в дерби Рио-де-Жанейро так выявлен и не будет, и команды разделят между собой очки.