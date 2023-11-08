8 ноября на стадионе «Марио Ригамонти» футбольный клуб «Лекко» примет «Специю» в рамках поединка итальянской Серии В. Начало игры в 20:30 мск. «Лекко» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лекко»

Скромный по меркам Италии клуб пока что безуспешно пытается покинуть зону вылета, хотя его последние результаты нельзя назвать плохими.

Команда выиграла два матча подряд и закрепила успех ничьей. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы покинуть переходную зону. В ней «Лекко» занимает 17-е место с 8 очками.

В любом случае отсчет победам «сине-голубые» дали. Это были их первые две победы в сезоне. Хозяева обыграли «Пизу» и «Палермо». В обоих случаях счет был 2:1 и матч проходил на выезде.

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В минувшем туре «Лекко» отыграл вничью с «Реджаной». Очередной выездной матч закончился со счетом 1:1.

«Специя»

«Специя» находится по «Лекко» и имеет те же 8 очков на своем счету. Таким образом, чтобы покинуть зону прямого вылета, гостям нужно победить.

«Горожане» проиграли прошлый матч с «Кремонезе», пропустив 3 безответных гола. До этой неудачи они трижды сыграли вничью.

В октябре клуб имел две нулевые, не сумев забить «Пизе» и «Козенце». Со счетом 2:2 команда разошлась с «Палермо».

В четверг, 2 ноября, «Специя» вылетела из Кубка Италии. Она проиграла «Сассуоло». Соперник оказался точнее в серии пенальти.

Прогноз и ставка

Основные котировки на этот матч следующие: 3.65 на победу «Лекко», 3.55 на ничью и 2.07 на победу «Специи».

В нынешнем сезоне «Лекко» проиграл все четыре домашних матча. Если тенденция сохранится, что клуб окажется в зоне вылета.

Тем не менее хозяева не проигрывают уже три тура, имея две победы в серии. Ожидаем как минимум 1Х от поединка. Коэффициент составляет 1.81.