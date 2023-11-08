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    «Лекко» не даст «Специи» покинуть зону вылета

    «Лекко» — «Специя». Ставки (к. 1.81) и прогноз на Серию В 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лекко» — «Специя»
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    8 ноября на стадионе «Марио Ригамонти» футбольный клуб «Лекко» примет «Специю» в рамках поединка итальянской Серии В. Начало игры в 20:30 мск. «Лекко» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лекко»

    Скромный по меркам Италии клуб пока что безуспешно пытается покинуть зону вылета, хотя его последние результаты нельзя назвать плохими.

    Команда выиграла два матча подряд и закрепила успех ничьей. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы покинуть переходную зону. В ней «Лекко» занимает 17-е место с 8 очками.

    В любом случае отсчет победам «сине-голубые» дали. Это были их первые две победы в сезоне. Хозяева обыграли «Пизу» и «Палермо». В обоих случаях счет был 2:1 и матч проходил на выезде.

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    В минувшем туре «Лекко» отыграл вничью с «Реджаной». Очередной выездной матч закончился со счетом 1:1.

    «Специя»

    «Специя» находится по «Лекко» и имеет те же 8 очков на своем счету. Таким образом, чтобы покинуть зону прямого вылета, гостям нужно победить.

    «Горожане» проиграли прошлый матч с «Кремонезе», пропустив 3 безответных гола. До этой неудачи они трижды сыграли вничью.

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    • В октябре клуб имел две нулевые, не сумев забить «Пизе» и «Козенце». Со счетом 2:2 команда разошлась с «Палермо».

    В четверг, 2 ноября, «Специя» вылетела из Кубка Италии. Она проиграла «Сассуоло». Соперник оказался точнее в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    Основные котировки на этот матч следующие: 3.65 на победу «Лекко», 3.55 на ничью и 2.07 на победу «Специи».

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    В нынешнем сезоне «Лекко» проиграл все четыре домашних матча. Если тенденция сохранится, что клуб окажется в зоне вылета.

    Тем не менее хозяева не проигрывают уже три тура, имея две победы в серии. Ожидаем как минимум 1Х от поединка. Коэффициент составляет 1.81.

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    «Лекко» — «Специя»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. «Лекко» не даст «Специи» покинуть зону вылета
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