КАМАЗ
Челнинцы ходят в середняках, да и показатели у команды средние. В 16 матчах игроки КАМАЗа отличились всего 15 раз.
Да и побеждает команда нечасто. В 16 поединках челнинцы наскребли всего лишь пять викторий, уступив 6 раз.
Свой предыдущий поединок в первенстве челнинцы провели неудачно. КАМАЗ по всем статьям уступил «Енисею» (0:2).
Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти последних поединках добыта лишь одна виктория при четырех поражениях.
И уж точно хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Да и пора бы челнинцам прерывать трехматчевую серию без побед.
«СКА-Хабаровск»
Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. На текущий момент «СКА-Хабаровск» пребывает на 8 месте таблицы.
А вот с реализацией у подопечных Романа Шаронова не складывается. В 16 матчах забито всего 18 мячей.
Свой последний поединок команда провела успешно. В Кубке России хабаровчане уверенно переиграли «Форте» (2:0).
Причем эта виктория стала для команды второй кряду. До того команда Шаронова расправилась с «Ленинградцем» (2:1).
Наверняка «СКА-Хабаровск» будет действовать первым номером. Да и пора бы «армейцам» улучшать свои выездные показатели.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу КАМАЗа предлагают — 2.47.
На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.22.
Хабаровчане явно
Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровска». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.22.