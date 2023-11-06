КАМАЗ сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 18:30 мск. КАМАЗ — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

Челнинцы ходят в середняках, да и показатели у команды средние. В 16 матчах игроки КАМАЗа отличились всего 15 раз.

Да и побеждает команда нечасто. В 16 поединках челнинцы наскребли всего лишь пять викторий, уступив 6 раз.

Свой предыдущий поединок в первенстве челнинцы провели неудачно. КАМАЗ по всем статьям уступил «Енисею» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти последних поединках добыта лишь одна виктория при четырех поражениях.

И уж точно хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Да и пора бы челнинцам прерывать трехматчевую серию без побед.

«СКА-Хабаровск»

Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. На текущий момент «СКА-Хабаровск» пребывает на 8 месте таблицы.

А вот с реализацией у подопечных Романа Шаронова не складывается. В 16 матчах забито всего 18 мячей.

Свой последний поединок команда провела успешно. В Кубке России хабаровчане уверенно переиграли «Форте» (2:0).

Причем эта виктория стала для команды второй кряду. До того команда Шаронова расправилась с «Ленинградцем» (2:1).

Наверняка «СКА-Хабаровск» будет действовать первым номером. Да и пора бы «армейцам» улучшать свои выездные показатели.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу КАМАЗа предлагают — 2.47.

На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.22.

Хабаровчане явно намереваются подтянуться к зоне стыков , стало быть, будут активны в атаке.

Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровска». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.22.