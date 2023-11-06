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    КАМАЗ — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставка (к. 2.75) на футбол 6 ноября 2023 года

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    КАМАЗ
    КАМАЗ сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 18:30 мск. КАМАЗ — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Ноября 2023 года
    КамАЗ
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    •  КамАЗ 18:30 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    КАМАЗ

    Челнинцы ходят в середняках, да и показатели у команды средние. В 16 матчах игроки КАМАЗа отличились всего 15 раз.

    Да и побеждает команда нечасто. В 16 поединках челнинцы наскребли всего лишь пять викторий, уступив 6 раз.

    Свой предыдущий поединок в первенстве челнинцы провели неудачно. КАМАЗ по всем статьям уступил «Енисею» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти последних поединках добыта лишь одна виктория при четырех поражениях.

    И уж точно хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Да и пора бы челнинцам прерывать трехматчевую серию без побед.

    «СКА-Хабаровск»

    Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. На текущий момент «СКА-Хабаровск» пребывает на 8 месте таблицы.

    А вот с реализацией у подопечных Романа Шаронова не складывается. В 16 матчах забито всего 18 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела успешно. В Кубке России хабаровчане уверенно переиграли «Форте» (2:0).

    Причем эта виктория стала для команды второй кряду. До того команда Шаронова расправилась с «Ленинградцем» (2:1).

    Наверняка «СКА-Хабаровск» будет действовать первым номером. Да и пора бы «армейцам» улучшать свои выездные показатели.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу КАМАЗа предлагают — 2.47.

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    На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.22.

    Хабаровчане явно намереваются подтянуться к зоне стыков, стало быть, будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровска». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.22.

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    КАМАЗ — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли хабаровчане перевернуть КАМАЗ?
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