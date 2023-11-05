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    Подтянется ли «Валенсия» к зоне еврокубков?

    «Валенсия» — «Гранада». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол 3 ноября 2023 года

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    «Валенсия» — фаворит матча
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 18:15 мск. «Валенсия» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Ноября 2023 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 18:15 Гранада Гранада
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    «Валенсия»

    «Летучие Мыши» редко побеждают в последнее время. Победу над «Кадисом» (2:0) можно считать успехом, так как до этого они не могли выиграть на протяжении четырех матчей подряд.

    «Валенсия», которая идет на 9-м месте, не смогла обыграть «Мальорку». Игра завершилась вничью 1:1. С «Бетисом» (0:3) и «Реал Сосьедадом» (0:1) гости не совладали, а в прошлом туре не смогли победить «Атлетик» (2:2).

    Коэффициенты матча Валенсия — Гранада

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    Впрочем, не этой неделе клуб сумел обыграть своего соперника. В рамках первого раунда Кубка Испании ему удалось взять верх над заштатным «Логроньесом» (2:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при двух победах и двух ничьих, так что хозяева имеют высокие шансы на успех.

    «Гранада»

    Команда из одноименного города, которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, стартовала в Примере не очень хорошо. Коллектив из Гранады в 11 матчах добыл только одну победу, трижды сыграл вничью и семь раз проиграл.

    Команда смогла 17 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила целый 28 мячей. В итоге «граны» имеют в своем активе лишь шесть очков и занимают девятнадцатое место в турнирной таблице.

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    • «Насриды» на три пункта отстают от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Мальорка». На этой неделе они также вышли во 2-й раунд Кубка Испании, разгромив «Арозу» (3:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в восемь поединков во всех турнирах, так что находится в плохой форме и рискует снова остаться без очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Валенсию», коэффициент на победу которой равен 1,63. Успех «Гранады» оценивается в 5,41, ничья — в 4,13.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,80.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,84, ведь в четырех из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Валенсия» — «Гранада»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. Подтянется ли «Валенсия» к зоне еврокубков?
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